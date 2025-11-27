佐賀県警の科学捜査研究所の職員がDNA型鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していた問題です。警察庁が原因の究明などを行う「特別監察」の途中経過を公表したことを受け、佐賀県警が27日、会見を開きました。



■佐賀県警・中嶋昌幸警務部長

「本日午前中、警察庁から佐賀県警察に対する特別監察の実施状況について資料を受領しました。」



この問題は佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員が、2017年から去年にかけてDNA型鑑定で不正を繰り返していたもので、警察庁は10月8日から特別監察を実施しています。





佐賀県警は、男性職員が担当したDNA型鑑定など643件のうち130件で鑑定をしていないのに「DNA型は検出されなかった」などとしたり、鑑定の日を書き換えたりなどの不適切な取り扱いがあったと認定していました。

警察庁は、これまでの特別監察でこの130件について先行して調査しました。



「拘束すべきではない人を拘束した」「犯人ではない人を容疑者として検察庁に送致した」といった事例は確認されなかったとしています。



一方、「判明するはずの容疑者を判明させられなかった」という事例があるかどうか、引き続き確認を進めるとしています。

特別監察で新たに判明したこともあります。



佐賀県警の調査では、不適切な取り扱いがあった130件のうち、佐賀地検に送致した鑑定結果の数は「16件」とされていましたが、今回の特別監察で、ほかに「9件」あったことが新たに分かりました。



警察庁はこの合わせて25件のうち18件について「公判への影響はなかった」としていますが、残りの7件については「確認中」としています。



■中嶋警務部長

「本部長コメントを預かっていますので代読します。佐賀県警察としては引き続き警察庁による特別監察に対して真摯かつ適切に対応し、その結果については県警察としても県民の皆様に説明する考えです。」



警察庁は佐賀県警が不適切と認定した以外の513件の鑑定結果についても調べていて、数か月後に結果をとりまとめる方針です。