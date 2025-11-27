◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第1日（2025年11月27日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

米ツアーを主戦場とする古江彩佳（25＝富士通）は7バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの4アンダー68で回り、首位と1打差の3位につけた。

「最初はドライバーが荒れていたけど、ショットは良かった方かな。ショットバーディーでスコアをつくれた。パットの感覚も良かった」。好発進した古江は頬を緩めた。

1番で60センチにつける会心のバーディーで発進すると、2番でティーショットを左に曲げてOBとしダブルボギーを叩いたものの、5番で5メートルを沈めて挽回した。

8番からはいずれもショットを1メートルにつけて3連続。12番は10メートル、16番は7メートルをねじ込んだ。パー3は全4ホールでバーディーを記録し「パー3は難しさがあるのでうれしい」と満足げだった。

前週は米ツアー最終戦CMEツアー選手権（フロリダ州）に参戦し、26位でシーズンを締めくくり25日夜に帰国した。

時差ボケが残っており「（前日は）7時半ごろ、ご飯から戻ってきたらポテチンでした」と爆笑を誘った。

この日のラウンド中も「ラスト4〜5ホールでボヤーっとしてきた」と終盤、睡魔に襲われながらも崩れることなく回り切った。

この大会は2年ぶり6回目の出場。2位が2回、3位と4位が1回と宮崎CCとの相性は抜群だが、まだ勝利はない。「最後にベストを尽くせればという気持ちはある」と国内メジャー初制覇に照準を定めている。