(駅弁購入客)

「やはり電車の中で食べるところが魅力ですね」



鉄道の、旅の楽しみの一つ…「駅弁」。



2025年は駅弁が誕生してちょうど140周年。



しかし、最近は鉄道の高速化が進み、乗車時間が短くなり、車内販売も激減しています。その一方で、駅構内にはコンビニが登場するなど駅弁を取り巻く環境は厳しさを増しています。さらに…。



(駅弁購入客)

「電車に乗って出かけることがそもそも少ない。車で出かけることの方が多いので」





駅弁の事業者は1967年の402社をピークに、現在は、その5分の1にまで減少してしまいました。その流れは静岡県内も例外ではなく、伊東駅の名物駅弁だった「いなり寿し」を製造していた会社も、物価高騰などの影響から創業80年を目前にして、9月に事業停止に追い込まれました。こうした状況をなんとかしようと、駅弁という食文化を国の「登録無形文化財」にしようという動きや、県内では、老舗の駅弁会社が、新たな取り組みを次々と仕掛け、これまでにない駅弁の魅力を発信しています。「every.life」は…今、駅弁が熱い。130年以上続く静岡の老舗駅弁会社の人気の秘密と注目の取り組みを調査します。駅弁の専門家に静岡の駅弁会社の特徴を聞いてみると…。（放送作家･駅弁ライター 望月 崇史さん）「静岡の駅弁屋さんはね… 老舗。本当に東海道本線が開業した明治の頃からあるお弁当屋さん」中でも最も歴史があるのが、静岡に鉄道が開通した明治22年創業の、静岡市の老舗「東海軒」。元々は米問屋でしたが、静岡の鉄道事業を請け負っていた清水次郎長から鉄道工事を行う人たちの食事の世話を頼まれたのが、そもそもの始まりといいます。(東海軒 加藤 貴久 代表取締役専務)「鉄道の敷設工事の時の功績を認められて、鉄道省から駅で販売する権利を与えていただいたということで」12月には137周年を迎える東海軒は、ご当地の名物を使った駅弁の先駆けと言われ、今でも大人気の「元祖鯛めし」を明治30年に販売開始。このレトロなデザインが特徴のサンドイッチは、明治33年のパリオリンピックの年に販売を開始。箱のトリコロールカラーは、実はフランスをイメージしたものだったのです。そして、今でも不動の一番人気を誇る「幕の内弁当」が登場したのは日中戦争さなかの昭和13年。その後、昭和30年に助六寿司が登場して、これら4つは“東海軒の四天王”と呼ばれ、今でも発売当時からの流れを引き継いでいます。(客)「いつも幕の内が好きなので、主人も同じなので」(客)「昔からこれ食べてます。若い時から東海軒のお弁当」長年、愛され続ける理由のひとつに、創業家6代目の加藤専務は、東海軒の長年のこだわりがあるといいます。(東海軒 加藤 貴久 代表取締役専務)「東海軒の前身が加藤弁当店。その前がお米問屋を営んでいたものですから、お米に関しては非常に弊社としても力を入れて。安いおコメを使うことはいくらでもできるんですけど、お客様からは“ご飯がおいしい”というのはいつもいただいていますので、そこだけは変えちゃいけないということで…」ところで、東海軒の駅弁を買う人に話しを聞いていると、ある意外な共通点が…それは。（客）「自分のお昼にします。ひとつひとつがおいしくって家族も気に入ってます」（客）「お弁当はお家で食べる」（客）「お弁当、家で食べようと思って」実は東海軒の駅弁を買う人は、鉄道の利用者だけでなく地元の方も多く、わざわざ駅まで買いに来て家で食べる人が多いのです。なんと売り上げの半分はこうした地元のお客さんなんだとか。このスーパーでは、毎週木・土・日に東海軒の駅弁を販売しています。幕の内弁当を購入したこの人は…。（客）「冷めてもおいしいじゃない。なので、やはりここのを買うね。（主人が）きょう休みなので、一杯ビール飲むじゃない…なのでつまみにちょうどいい」本社工場の敷地内にも売店があり、東海軒の駅弁を買うことができます。（取材ディレクター）「これはお弁当買われましたけど、どちらで食べるんですか？」（客）「家です。東海軒の弁当はもう昔からなじみです」東海軒の駅弁は、静岡の馴染みの味として、時代を超えて地元の人々に愛され続けているのです。ちなみに、今度の日曜日･11月30日には、創業137周年を記念して東海軒の3か所の売店で幕の内弁当が137個限定で500円で販売されます。富士宮市出身で20年以上に渡り全国の駅弁を5000個以上食べ歩いている駅弁ライターの望月崇史さんに東海軒の魅力について聞くと…（放送作家･駅弁ライター 望月 崇史さん）「例えば鯛めしであったりとかサンドイッチであったりとか、そういった明治生まれのお弁当が、今でも店頭に並んでいて、しかも、よく売れているというのはすごいことだと思います、本当。レジェンド中のレジェンド」その一方で、東海軒は新しい取り組みも積極的に行っていて、地元企業とのコラボ弁当や「元祖鯛めし」の味を家庭でも楽しめる「混ぜ込み鯛めしむすび」なども次々と販売しています。(東海軒 加藤 貴久 専務)「これからも150年200年と、この静岡の地で駅弁という日本固有の食文化をですね、皆さまに提供していけたらなと思っております」続いては、沼津駅と三島駅で駅弁を販売する桃中軒。ここの創業も東海軒のわずか2年後で130年以上の歴史があります。定番はいわゆる幕の内弁当のその名も「御弁当」。掛け紙は11月いっぱい駅弁誕生140周年を記念して昭和初期の物を復刻した特別版です。売店にはいろいろな駅弁が並びますが、中でも一番人気は…。(桃中軒 野村 浩一さん)「一番人気はね、当店の看板商品『港あじ鮨』になります」約20年前に登場した桃中軒の名物駅弁「港あじ鮨」静岡近海でとれたアジを特製の酢でしめた後、じっくりと昆布の旨味を染み込ませていて酢飯にわさびの茎を混ぜこんで、山葵の葉で巻いた「にぎわい鯵鮨」、アジを握り風にして、しその葉で巻いた「ぬまづ鯵鮨」。アジと大葉とゴマを合わせてノリで巻いた「鯵わい太巻き」の3つの味が楽しめます。さらに、伊豆天城産の本わさびが添えられ附属のおろし金ですりたてのワサビを味わうことができます。(桃中軒 野村 浩一さん)「やはり、擦る時に、みんな無口になるというようなエピソードで」この「港あじ鮨」を買ったお客さんは…。（「港あじ鮨」購入客）「握りずしに近いので、すしを食べたい時にこれを買うと」桃中軒では地元の食材にこだわっていて、駿河湾で育ったタイを使った季節限定の「沼津香まだい寿司」や富士山の麓で育ったアトランティックサーモンを使った「富士山アトランティックサーモンづくし」なども人気です。（桃中軒 営業企画部 堀 美幸さん）「駅弁には地元の物を1個2個以上入れて、地元の人もそうですけど、県外の人にも沼津や三島の物を知っていただこうという機会になりますので」さらに、静岡県産の食材を使いながら、肉や魚、乳製品など動物性食品を使用しない外国人にも受けがいいという「静岡ヴィーガン弁当」の販売や、「港あじ鮨」をはじめ、桃中軒の名物駅弁をいつでも家で楽しめる冷凍弁当のネット販売など新たな取り組みも積極的に行っています。そんな桃中軒について駅弁ライターの望月さんは…。（放送作家･駅弁ライター 望月 崇史さん）「とてもアイデアのあるお弁当屋さんだなあと思ってます。おろし金のついたお弁当ってなかなか無いお弁当ですし、ご当地ブランドのサーモンを使った新しいお弁当が登場していたりとか、新しいものにどんどんチャレンジしていって、そういうところもすごいなあって思いますね」老舗が様々な取り組みで駅弁の新たな可能性を探る静岡の駅弁業界。私たちも、駅弁の魅力や楽しみ方を改めて見つけてみるのもいいかもしれません。