通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間７．８７％に小幅低下、感謝祭で取引動意に欠ける

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.87　4.99　6.87　5.99
1MO　9.15　5.54　7.60　6.24
3MO　9.41　5.80　7.96　6.61
6MO　9.57　6.05　8.31　6.93
9MO　9.64　6.26　8.52　7.16
1YR　9.67　6.43　8.67　7.33

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.61　7.13　6.07
1MO　8.28　7.81　6.61
3MO　8.62　8.46　6.88
6MO　9.04　8.91　7.13
9MO　9.29　9.21　7.32
1YR　9.45　9.41　7.44
東京時間16:31現在　参考値

ドル円１週間は７．８７％と東京午前の８．０１％から一段と低下している。本日はＮＹ市場が感謝祭のため休場となる。あすもブラックフライデーで市場参加者は少なくなる見込み。短期オプション需要は減少している。