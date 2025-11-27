通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．８７％に小幅低下、感謝祭で取引動意に欠ける
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．８７％に小幅低下、感謝祭で取引動意に欠ける
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.87 4.99 6.87 5.99
1MO 9.15 5.54 7.60 6.24
3MO 9.41 5.80 7.96 6.61
6MO 9.57 6.05 8.31 6.93
9MO 9.64 6.26 8.52 7.16
1YR 9.67 6.43 8.67 7.33
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.61 7.13 6.07
1MO 8.28 7.81 6.61
3MO 8.62 8.46 6.88
6MO 9.04 8.91 7.13
9MO 9.29 9.21 7.32
1YR 9.45 9.41 7.44
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は７．８７％と東京午前の８．０１％から一段と低下している。本日はＮＹ市場が感謝祭のため休場となる。あすもブラックフライデーで市場参加者は少なくなる見込み。短期オプション需要は減少している。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.87 4.99 6.87 5.99
1MO 9.15 5.54 7.60 6.24
3MO 9.41 5.80 7.96 6.61
6MO 9.57 6.05 8.31 6.93
9MO 9.64 6.26 8.52 7.16
1YR 9.67 6.43 8.67 7.33
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.61 7.13 6.07
1MO 8.28 7.81 6.61
3MO 8.62 8.46 6.88
6MO 9.04 8.91 7.13
9MO 9.29 9.21 7.32
1YR 9.45 9.41 7.44
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は７．８７％と東京午前の８．０１％から一段と低下している。本日はＮＹ市場が感謝祭のため休場となる。あすもブラックフライデーで市場参加者は少なくなる見込み。短期オプション需要は減少している。