WWEの頂点に君臨する女子レスラーが、ビーチでのプライベートショットを公開。規格外に仕上がった鋼のようなボディを披露し、ファンの間では「AIの加工画像じゃじゃないの？」「マーベル作品から飛び出してきたみたいだ」と驚きの声が上がっている。

【画像】美女レスラー、“縦割れがえげつない”ムキムキ水着ショット

WWE女子王者のジェイド・カーギルが自身のXを更新。リゾートのビーチで撮影された大胆なデザインのビキニ姿を投稿し、話題を集めている。「海外にて」という短いコメントからは、連戦のなかでのオフを切り取った一枚と推測される。筋骨隆々のボディを誇る彼女だが、王者となってさらに引き締まり、バキバキに仕上がった肉体はインパクトと圧巻のオーラを放っており、投稿は瞬く間に6万件以上の“いいね”を集め、話題沸騰となった。

ジェイドは先月の「SmackDown」で若き王者ティファニー・ストラットンを襲撃しヒール宣言。その勢いのまま翌月の「サタデーナイツ・メインイベント」で必殺技「ジェイデッド」を炸裂させて王座を奪取し、WWE移籍2年目で頂点に輝いたばかりだ。

ファンからは「息が止まるようだ」「これぞ肉体美の頂点」「本物のクイーンだ」など、彫刻のようなボディを誇るビーチショット投稿に絶賛コメントが殺到。一方で、現実離れした肉体に「AI作品のようだ」や「マーベル映画の主人公みたいだ」といったユーモアあふれる声も続出した。

新王者ジェイドは、11月29日（日本時間30日）に控える「サバイバーシリーズ：ウォーゲームズ」で初防衛戦に臨む予定だが、今のところ挑戦者は未定で、直前に発表される見込み。すでに有力な女子スーパースターが5対5の「ウォーゲームズ」にエントリーされているなか、あっと驚くサプライズの対戦相手が用意されているか、注目が集まっている。

