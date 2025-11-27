「白濱イズミ」名義でアーティスト活動も行うモデルのラブリ（36）が27日、インスタグラムを更新。誕生日の同日、第2子妊娠を公表した。

ラブリは「本日36歳を迎えました。たくさんのお祝いのメッセージ、本当にありがとうございます。そして皆さまにご報告です。このたび第二子を授かり、現在妊娠5ヶ月の安定期に入りました」と公表。

「5歳の娘と二人きりで過ごせるのもあと数ヶ月。溢れるほどの愛情を注いであげたい。そして二人目の子はどんな景色を見せてくれるのだろう」と問いかけた。

ラブリは2019年11月映像作家の米倉強太氏と結婚し、20年5月に第1子となる女児を出産。22年11月に3年越しの結婚式を挙げたことを報告していた。弟は白濱亜嵐。

以下、発表全文。

この大きな命をきっかけに、PodcastとYouTubeチャンネル「okan is me（オカンイズミー）」を立ち上げることにしました そのままの私を残していくような場所にしていきます。明日、朝8時に公開です

36歳はもう少しだけ自身にわがままになってもいいと思うし愛しいものに囲まれ、安心して過ごせる日々に出会いたい。

長くなりましたが、これからもどうぞよろしくお願いします。皆さまLOVEです。いつもありがとう！ イズミ