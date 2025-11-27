現在テレ東ほかで放送中の『できても、できなくても』で連ドラ初主演を務めている宇垣美里。他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠（宇垣美里）が、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに、7年間交際していた彼氏に振られてしまうところから物語がスタートした本作。普通のことが普通にできると信じていた翠が、自分にとって本当の幸せを見つけるために奮闘していく姿が話題を集めている。

参考：『できても、できなくても』実写化を考える “社会的な痛み”と向き合うために必要なこと

そんな宇垣に、撮影の様子や自身の結婚観、さらにはアナウンサー時代の思い出まで、たっぷりと語ってもらった。

ーーまずは連ドラ初主演の心境について教えてください。

宇垣美里（以下、宇垣）：演技のお仕事はすごく楽しいなと思っていたんですけど、まだまだだなと感じることも多いなか、「主演を」と言っていただけたことに喜びを感じています。自分で望んでできるものではないというか、お声がけしていただかないとできないことだと思うので、ご縁に感謝だな……と。

ーー「いつか主演をやりたい」という気持ちはあったのでしょうか？

宇垣：いろいろな役をやりたいとか、もっとたくさんお仕事をしたいという気持ちはありましたが、ちゃんと「主演をやりたい！」と考えたことはなかったです。なので、お話をいただいたときは、「えっ、主演？」と聞き返してしまいました。

ーー不妊症の診断を下される翠の姿を描いた本作は、社会的な意義のあるドラマにもなっていますよね。

宇垣：そうですね。今までは、「なぜ子どもができないんだろう？」と悩んでいる人が多かったと思うんです。でも、医療が進んだからこそ“不妊症”と知ることができるようになった。これは、本人の努力でどうにかできることではないし、その人のせいでもないということです。前時代的な価値観だとは思いながらも、思い描いていた“普通の人生”に参加できなくなってしまった衝撃は、他人事ではないなと。台本を読みながら、共感する部分も多かったです。

ーーどのような部分に共感されましたか？

宇垣：私はいま34歳なので、翠ちゃんとは同世代なんです。結婚していなくて子どももいないので、「まだ結婚してないんだね～」みたいなことを言ってくる人もいたりして。身近な人に責められた経験はないですけど、そういう目線で見てくる人がいるのも知っています。もちろん、そうじゃないのは分かっているけれど、結婚して子どもを産むのが正しいとする価値観もあるじゃないですか。私自身も、どこかに申し訳ない気持ちがあることを自覚しているので、そのあたりに共感していました。

ーー宇垣さんご自身は結婚について現在どういう捉え方をしていますか？

宇垣：私は、結婚しないって決めたこともないですけど、結婚が必要なのかどうかは分かっていなくて。もちろん、誰かと一緒にいると決めることや、そう思えるパートナーがいることは、生きていく上での支えになると思います。でも、それが恋愛結婚である必要はあるのか、法律婚である必要はあるのか、そもそも異性である必要はあるのか……ということに対する答えがまだ出ていなくて。絶対に“こうあるべき”みたいなことはないので。もちろん、それらを選択する可能性もありますけど。

ーー翠は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したあとに、7年間付き合った彼氏にフラれ、さらにはその噂が社内で広まり退職をすることに……と、どん底な状態から始まりました。宇垣さんにとってもそういうどん底の時期はありましたか？

宇垣：うーん。基本的に、自分のことを恵まれていると思っていて。すごく単純なので、寝たら「まあ、いっか」となってしまうタイプなんですよね。だから、嫌な気持ちが長続きしないんです。

ーーそれはいいことですよね。

宇垣：ただ、新入社員のときに落ち込んだ経験はあります。出身が神戸なので、関西弁なんですね。そしたら、「イントネーションが間違っている」と話す度に指摘を受けて。自分は方言が薄いほうだと思っていたんですけど、無意識の部分にしっかり残っていたみたいで。本来はおしゃべりなのに、しゃべるのが嫌になってしまった時期がありました。あと、友達が同期くらいしかいないのに、それぞれ番組が始まったら誰にも会えない……みたいな。一部の発言を切り取って、何か言われるのも最初はしんどかったですね。「高飛びしちゃおっかな」と思ったこともありました（笑）。

ーーわりと壮絶ですね……。

宇垣：いま振り返ると、アナウンサー時代は本当に頑張っていたなと思います。外から見ていても、「もうちょっと、誰かが助けてあげればいいのに」と思いますもん。社員なのでもちろん電車通勤ですし、危ないことがあったときに、守ってくれる人もいないし。あと、今はマネージャーさんがやってくれているお仕事を、当時は全部自分でやっていたので。

ーーたとえば？

宇垣：番組側と連絡をとってスケジュールを確認して……とか。番組ごとにスタイリストさんに衣装を発注するのも自分でやっていました。でも、そのしんどさもちゃんと知れたから、今は感謝の気持ちを持って表に出るお仕事を心の底から楽しめているんだと思います。

ーー現場の様子はいかがですか？

宇垣：運の良いことに、共演者にもスタッフにも恵まれていて。自分で言うのもなんですが、相当雰囲気が良い現場だと思います。スケジュールも立て込んでいて、毎日別れ際に「じゃあ、数時間後ね！」みたいな感じではあるんですけど、基本的にみなさんカラっとしていますし。みんなにお会いするのが楽しみで、現場に行っている感じです。

ーー主演として気をつけていることはありますか？

宇垣：全体のなかでも年齢的にお姉さんポジションなので、誰かが嫌な思いをしないように、ちゃんと気を配っていたいなと思っています。なので、共演者だけでなくスタッフさんにも、いろいろとしゃべりかけるようにしています。

ーー主演としてのプレッシャーを感じる部分は？

宇垣：日々感じていますし、お家に帰ってから毎日ひとり反省会はしています。でも、それを現場で出すとみんなが気を遣ってしまうから、なるべく出さないように。そもそも、主演ということで気を遣ってくださる方も多いので、ずっとご機嫌でいなきゃなって。主演がピリピリしている現場よりも、ニコニコしている現場のほうが、みんな健やかに仕事ができるんじゃないかなと思うので。

ーーアナウンサー時代から役者業に興味はあったのでしょうか。

宇垣：いや、アナウンサーというお仕事を愛していたので、それはなかったです。ただ、「あなたには、これが合っていると思うよ」と他人に言われたことは、基本的にチャレンジしようと思っているんです。なので、演技のお仕事も事務所の方に「やってみない？」と言われたのがきっかけで。最初は不安もあったんですけど、もともと映画やドラマが大好きでたくさん観てきたので、「そのなかに自分が入っている……！」という喜びを日々感じています。「無理っ！」とシャッターを下ろすのではなく、挑戦してみて良かったです。

ーー宇垣さんは、映画のコメントなども書かれていますよね。

宇垣：はい。役者業をやるようになって、より作品の解像度が上がった気がします。「この照明、実はすごくない？」とか、「いやぁ、この長回しは大変だな……」とか。中に入ったからこそ分かることって、すごくあるんですよね。

ーー「この人のお芝居すごく好き！」とかあったりしますか？

宇垣：たくさんいらっしゃいますけど……。最近、『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）と『ファーストキス 1ST KISS』（2025年）を観て、改めて「松たか子さんって、なんて魅力的なんだろう……！」とうっとりいたしました。

ーーそもそもエンタメを好きになったきっかけは？

宇垣：物心ついたときから、本が好きで。おそらく、物語が好きなんですよね。アニメも映画もドラマも……何かきっかけがあったというより、生まれたときから好きだったという認識です。両親がいろいろな作品に触れさせてくれたのも大きかったですね。高校生のときなんかは、最寄りの駅にレンタルビデオショップがあったので、1泊でレンタルして、朝学校に行く前に返すとか……。あと、“あ”から順番に名作を借りていくのもやっていましたね。

ーー最近観た映画で特に面白かった作品を教えてください。

宇垣：『愛はステロイド』（2024年）がすごく面白かったですね。あとは、『スーパーマン』（2025年）が最高でした。監督のジェームズ・ガンが大好きなので彼のぶれない姿勢に「あなたを好きでよかったと思わせてくれてありがとう……！」と観ながら感謝していました。『罪人たち』（2025年）も音楽表現が凄かったです！ 映画館で観るべき作品だと思います。

（取材＝宮川翔／構成＝菜本かな）