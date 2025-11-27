夏川りみ「今年のビッグニュースです」 “大物歌手”の自宅で食事会を報告 豪華な手料理の数々に反響「羨ますぃ」
歌手の夏川りみ（52）が27日、自身のインスタグラムを更新。日本を代表するトップシンガーの自宅を満喫したことを報告し、振る舞われた豪華な食事を公開した。
【写真】「とっても美味しそう」夏川りみが公開した森山良子の豪華な手料理
投稿では「昨日はサプライズデー笑 ずっと前から良子姉さんに『いつなら良子姉さんの家に行けば良いですか？』と言い続けていた夢がついに叶いました」と書き出し、歌手の森山良子（77）の自宅“森山邸”へ友人2人と訪れたことを伝え、楽しげな食事会の様子を紹介している。
夏川は「早い時間から遅くまでお世話になりっぱなしだったんですが楽しい時間は本当にあっと言う間で気がつけば夜中まで、、、最終的に良子姉さんから『もうそろそろ帰って〜』笑 と言われしぶしぶ帰りました。笑」と、森山から帰宅を促されたことを告白。
続けて「サラダのドレッシング美味しかったのに良子姉さん『今日はイマイチだわ。いつもはもっと美味しいのよ』と、、、『いつも目分量だからね〜』との事だが、めっちゃ美味しい シャンペーンを気が付けは3本はあっという間に水みたいに無くなりました」（原文ママ）と、森山の手料理を称賛し、緑豊かなサラダに落花生、チーズの盛り合わせ、すき焼きなど華やかな料理の数々を披露している。
最後には「色んな話に花を咲かせ幸せな時間を過ごす事が出来ました」「森山邸に行けた事が今年のビッグニュースです 次はいつ行こうかなぁ〜？笑 そんな幸せな時間を作ってくれた良子姉さん本当にありがとうございました」と、呼んでくれたことに感謝をつづっていた。
和やかな雰囲気が伝わる投稿に、コメント欄には「羨ますぃ」「良子さんのお料理とっても美味しそう」「なかなかない長文に、嬉しさの程が滲み出てます」「良子さんのお宅でお食事いいですねぇ」などの反響が集まっている。
