千秋、学生時代から通うカフェで“同級生会” 森山良子の娘＆おぎはやぎ・小木博明夫妻、カンニング竹山との4ショット
タレントの千秋が26日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（54）と小木の妻で歌手・森山良子（77）の娘・小木奈歩さん、お笑い芸人・カンニング竹山（54）との4ショットを公開した。
【写真】「おじさんおばさんの寄り合い」千秋＆同い年メンバーの4ショット
千秋は「同い年のおじさんおばさんの寄り合い。学生時代から通ってるカフェで。まあまあなんでも話せる」とつづり、空になったグラスがたくさん置かれたテーブルを囲んだ、和やかな4ショットをアップ。
小木の妻・奈歩さんとは10代からの友人だという千秋、さらにテレビ番組での共演が多い小木と竹山が集まった、仲良しメンバーが集まり、ゆったりとした時間を過ごした様子が伝わってくる。
