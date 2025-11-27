NOISEMAKER、HIKAGEのGENやCVLTEのavielを迎えた北海道出身3組のコラボによる新曲を12月配信リリース
NOISEMAKERが12月17日、HIKAGEのGENとCVLTEのaviel kaeiを迎えた新曲「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE）」を配信リリースすることが発表となった。
ロックシーンの第一線で活躍する北海道出身3組によるコラボレーションの実現だ。同じ土地で育ち、同じような悩みを抱えながら、夢を掴むために足掻き続けた彼らの心からの叫びが込められた1曲が届けられる。
■シングル「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE)」
配信開始：2025年12月17日 0:00〜
※先行デジタル配信
■＜NOISEMAKER presents NOISEMANIA PREMIUM “Sync”＞
2026年1月14日(水) 東京・Zepp HANEDA
open18:00 / start19:00
▼チケット
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/noisemakertour/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/noisemakertour/
・イープラス：https://eplus.jp/noisemakertour/
■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2026＞
2026年4月25日(土) 北海道・Zepp Sapporo
2026年4月26日(日) 北海道・Zepp Sapporo
※詳細は後日
