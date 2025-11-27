映画『トリツカレ男』、ペチカの母（声・水樹奈々）が超美声で歌いあげる本編映像解禁
現在公開中の佐野晶哉（Aぇ! group）と上白石萌歌が声優を務めるアニメ映画『トリツカレ男』より、水樹奈々演じるペチカ（上白石）の母が突如美声で歌い上げる本編映像、新場面写真4点が解禁された。
【動画】水樹奈々の美声が響く『トリツカレ男』本編映像
本作は、いしいしんじによる同名小説を映画化したミュージカルアニメーション。主人公ジュゼッペの声を佐野晶哉、ジュゼッペが恋に落ちるヒロイン・ペチカの声を上白石萌歌が担当。ジュゼッペの頼れる相棒、ジュゼッペとペチカの仲を取り持つために奔走するハツカネズミのシエロを柿澤勇人が演じる。
監督は高橋渉、脚本は三浦直之、キャラクターデザインは荒川眞嗣、アニメーション制作はシンエイ動画。主題歌を務めるAwesome City Clubが劇中歌も制作した。
公開後、作品を観たファンから話題を集めているのが、ジュゼッペとペチカを見守るキャラクターを演じる声優陣。ペチカの行方不明の婚約者・タタンに森川智之、上白石が演じるペチカの母に水樹奈々、ジュゼッペのもとに届く手紙の声に平田広明、ジュゼッペが働くレストラン店主に松山鷹志らが集結し脇を固めている。
SNS上では「観てもらえないとこの良さが伝わらない」「絶対後悔しない作品。観に行ける人は観てほしいと心の底から思った」「普段アニメを観ない人に『トリツカレ男』を激推ししたい」など作品への絶賛コメントのほか、「森川智之さんの優しいお声で涙腺壊れる」「ジュゼッペの務め先のオーナーの声めっちゃ良すぎる」「手紙の声も良い」「声優さん豪華すぎる！」といった声優陣への好評の声も多く寄せられている。中でも特に注目が寄せられたのは、ペチカの母を演じた水樹奈々。
そしてこのたび、ペチカの母が、娘の前で突如歌いあげる本編映像が解禁。治療院に入院しているペチカの母は、ある日さすらいの医者から治療法を伝授され、症状が収まっていく。ペチカはさすらいの医者が誰かに似ていると気づくが…。
ペチカの母がベッドからいきなり立ち上がりながら、歌のようにセリフを話し出すこのシーンが、「ペチカの母歌うまいと思ってたら水樹奈々さんで納得！」「ペチカの母のシーン最高なのでみんなに観てほしい…！」と、映画を観たファンの間で話題に。セリフの節回しもatagi（Awesome City Club）によるもので、ユーモアたっぷりの演技で場の空気を一変させる、ベテラン声優の腕が際立つ場面となっている。
高橋渉監督は「この人だけセリフの9割が歌なので、絶対に水樹さんにお願いしたかった」と起用理由を明かしている。
新場面写真（4点）には、本編映像のシーンをはじめ、タタン、ジュゼッペ、レストラン店主の登場場面を収めている。
映画『トリツカレ男』は公開中。
