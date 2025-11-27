◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第1日（2025年11月27日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

米ツアーを主戦場とする岩井明愛（23＝Honda）が8バーディー、3ボギーの5アンダー67で回り、首位で発進した。

岩井明が米ツアーで磨いてきたアプローチの技を魅せた。グリーン周りのラフに手を焼く選手が多い中、2つのチップインバーディーが光った。

左奥に外した4番は12メートルを58度のウエッジで放り込み、右にこぼれた16番では15メートルを54度で決めて「外した所のライが良かったので凄くラッキーだった」と笑みを浮かべた。

8月に米ツアー初優勝を飾ったが、今季国内ツアーは未勝利。妹・千怜が開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを制しているだけに「千怜が今年優勝しているので。そこは頭の片隅にある。まだ優勝できるチャンスがあるので頑張る」と対抗意識をにじませる。勝てば国内ツアー7勝目。ツインズで開幕戦と最終戦をダブル制覇する快挙となる。

現在メルセデスランクはシード圏外の65位だが、今大会で単独3位以内なら来季シードも手に入る。あくまで主戦場は米ツアーなので必須の権利ではないものの「日本の試合は雰囲気もいいし、日本語が通じるので大好き」と来季もスポット参戦を考えているだけに持っておきたい。勝って取れれば最高の結末。残り3日間もトップを走り続けるつもりだ。