キンプリ永瀬廉、高橋海人欠席の生配信回顧
【モデルプレス＝2025/11/27】King ＆ Princeの永瀬廉が11月26日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が体調不良により欠席した生配信を振り返った。
King ＆ Princeは11月20日、公式YouTubeにて、7枚目アルバム「STARRING」（12月24日発売）のリード曲「Theater」のミュージックビデオ鑑賞会と題したライブ配信を実施。「海人の方はちょっと体調崩して大事をとってお休みっていう形で、僕が1人で30分間トークぶん回してた」と改めて高橋の欠席の理由を伝えた永瀬は「それはそれで楽しめた気がしますね」と振り返り、高橋の顔がプリントされたフェイスクッションがその場に置かれていたことについて「フェイスクッションとのやりとりもすごい楽しめた」と語った。
そして「MVもおしゃれな感じというか、おしゃでイケイケキンプリみたいな感じに見えると思うんで、楽しみにしていてほしいですね」と紹介した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
