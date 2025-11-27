槙野智章＆高梨臨「ベストフォーマリスト」初の夫婦受賞に喜び 円満の秘訣明かす「当たり前だけどできていなかったりする」
【モデルプレス＝2025/11/27】サッカー元日本代表の槙野智章と女優の高梨臨が11月27日、都内で開催された「第23回ベストフォーマリスト」授賞式に出席。夫婦で初となるベストフォーマリストを受賞した。
【写真】元サッカー日本代表、ゴージャスドレス姿の妻をエスコート
同賞は、より豊かで充実したフォーマルシーンの普及を目的に、各界の著名人から「高い品格性、話題性」があり、「フォーマルウェアを素敵に着こなせる」男女各1人を選出し、表彰するもの。女性部門を高梨、男性部門を槙野が受賞した。夫婦での受賞は初となる。
高梨は美しいデコルテから肩のフォルムが際立つシャンパンゴールドのベアトップドレス、槙野はブラックのタキシード姿で登場。階段では槙野が高梨の手を取り、その後は高梨が槙野の腕につかまり、槙野がエスコートする形で会場を闊歩した。
エスコートの感想を聞かれた槙野が「普段から結構できているのか分からないんですけど、できてたかな。どうでしょう」と高梨に尋ねると、高梨は「まったくできていなかったと思うんですけど（笑）」とぶっちゃけ。会場に笑いが起きると、槙野は「なかなか難しいですよね、エスコートするっていうのはね。してるつもりではいますけどね」と語り、高梨は「階段とかそういうところを勉強していただいて」と指摘していた。
「槙野のエスコートに点数をつけるなら？」という質問には、高梨が「5点で。100点中」と辛口の評価。槙野は「100点中5点…（笑）」と苦笑し、「僕ら色々、点数つけるんですよ。『面白い？』とか『スタイル何点？』だとか。（高梨は）結構低めに設定するんです」と普段の夫婦の会話を明かした。
夫婦での受賞に関しては、槙野が「そうそうたるメンバーがこれまで受賞されてきた名前の欄を見た時に、『我々でいいのか』というところは話しました」と吐露。そして「『それにふさわしいように頑張らなくちゃいけないね』みたいな話をしました」と続けた。高梨が「驚きもありましたけど、『楽しみだね』みたいに話した」と語ると、槙野は「初ですもんね。僕たち、“初”大好きなんです」と笑顔を見せていた。
また、夫婦円満の秘訣を聞かれた槙野は「僕がすごい好きで、いいなと思うのは、どんなに忙しくても、どんなに朝早くても、僕が朝『行ってきます』と言った時に、ちゃんと玄関まで『行ってらっしゃい』と言うところですかね」と玄関まで槙野を見送る高梨の日常を紹介。「結婚して最初からずっと続いてることでもあるから。結構、意外に当たり前だけどできていなかったりするじゃないですか。それはすごくいいなと思います」と話すと、高梨は「でも何日間かは手だけの時もありました（笑）。布団から手で（笑）」と打ち明けて笑いを誘った。
出会ってからの関係性の変化については、高梨が「途中で（槙野が）引退したりとか、生活が変わったりはしますけど、関係性は割と（変わらない）。お互いに全力で笑かしにかかったりとか」と回答。次に槙野が「（高梨は）バラエティ向きなんで、家で僕の方が大人しいですから。家で歌って踊ってますし、僕はそれを見て『面白いね』っていう側なんで」と自宅での高梨の姿を報告すると、高梨はうつむいて恥ずかしそうに笑っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元サッカー日本代表、ゴージャスドレス姿の妻をエスコート
◆槙野智章＆高梨臨「ベストフォーマリスト」初の夫婦受賞
同賞は、より豊かで充実したフォーマルシーンの普及を目的に、各界の著名人から「高い品格性、話題性」があり、「フォーマルウェアを素敵に着こなせる」男女各1人を選出し、表彰するもの。女性部門を高梨、男性部門を槙野が受賞した。夫婦での受賞は初となる。
エスコートの感想を聞かれた槙野が「普段から結構できているのか分からないんですけど、できてたかな。どうでしょう」と高梨に尋ねると、高梨は「まったくできていなかったと思うんですけど（笑）」とぶっちゃけ。会場に笑いが起きると、槙野は「なかなか難しいですよね、エスコートするっていうのはね。してるつもりではいますけどね」と語り、高梨は「階段とかそういうところを勉強していただいて」と指摘していた。
「槙野のエスコートに点数をつけるなら？」という質問には、高梨が「5点で。100点中」と辛口の評価。槙野は「100点中5点…（笑）」と苦笑し、「僕ら色々、点数つけるんですよ。『面白い？』とか『スタイル何点？』だとか。（高梨は）結構低めに設定するんです」と普段の夫婦の会話を明かした。
◆槙野智章＆高梨臨、夫婦円満の秘訣明かす
夫婦での受賞に関しては、槙野が「そうそうたるメンバーがこれまで受賞されてきた名前の欄を見た時に、『我々でいいのか』というところは話しました」と吐露。そして「『それにふさわしいように頑張らなくちゃいけないね』みたいな話をしました」と続けた。高梨が「驚きもありましたけど、『楽しみだね』みたいに話した」と語ると、槙野は「初ですもんね。僕たち、“初”大好きなんです」と笑顔を見せていた。
また、夫婦円満の秘訣を聞かれた槙野は「僕がすごい好きで、いいなと思うのは、どんなに忙しくても、どんなに朝早くても、僕が朝『行ってきます』と言った時に、ちゃんと玄関まで『行ってらっしゃい』と言うところですかね」と玄関まで槙野を見送る高梨の日常を紹介。「結婚して最初からずっと続いてることでもあるから。結構、意外に当たり前だけどできていなかったりするじゃないですか。それはすごくいいなと思います」と話すと、高梨は「でも何日間かは手だけの時もありました（笑）。布団から手で（笑）」と打ち明けて笑いを誘った。
出会ってからの関係性の変化については、高梨が「途中で（槙野が）引退したりとか、生活が変わったりはしますけど、関係性は割と（変わらない）。お互いに全力で笑かしにかかったりとか」と回答。次に槙野が「（高梨は）バラエティ向きなんで、家で僕の方が大人しいですから。家で歌って踊ってますし、僕はそれを見て『面白いね』っていう側なんで」と自宅での高梨の姿を報告すると、高梨はうつむいて恥ずかしそうに笑っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】