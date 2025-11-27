伊藤英明主演『ドンケツ season2』、まさかの「神奈川県警察」とコラボ ロケマサを写しだした場面写真も解禁
11月28日配信開始となる伊藤英明主演のドラマ『ドンケツ season2』（DMM TV）より、神奈川県警察とのコラボポスター、主人公ロケマサを写し出した第1＆2話の場面写真が解禁された。
【写真】赤いバンダナを頭に巻き、爆発を背に立つロケマサ（ほか2枚）
原作は、たーしによるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の大人気漫画。敵対する組事務所にロケットランチャーをぶち込み、「ロケマサ」と呼ばれるようになったならず者・沢田マサトが、問答無用に暴れまくる姿を描く。第1章は『ヤングキング』で2011年から2019年まで連載され、続編となる第2章が『ヤングキングBULL』にて現在も連載中だ。
ファン待望の実写化として今年4月25日に配信が開始されると、主演・伊藤英明演じるロケマサを筆頭に、超豪華キャスト陣が肉体改造や扮装などを駆使し、まるで原作から飛び出したかのような圧巻の再現度に挑戦。その熱演は各方面で話題を呼び、DMM TV公式YouTubeで無料公開された第1話の再生数が600万回を突破するなど、絶賛を集めた。
腕力だけが自慢のドンケツヤクザ、ロケマサ。待望の続編『ドンケツ season2』は、敵対する月輪会・月暈組の野江谷派・暁月組へのダンプカーでのカチコミで逮捕に至った前シーズンのラストの一週後からスタート。実刑の場合10年の禁錮は免れないロケマサとチャカシン（金子ノブアキ）に、極道を目の敵とする佐藤（安田顕）による一触即発の取り調べが行われる中、孤月組・ロケマサのその「漢気」に惚れ込んだ関西天豪会の平山／ゲンコ（久保田悠来）が動き出す―。
ロケマサの不在で絶体絶命の孤月組と野江谷（柳葉敏郎）の思惑、そして十五夜組の暗躍が交錯する第1話と2話は、11月28日0時から配信スタート。さらにDMMTV公式YouTubeにて、1話の無料公開も配信と同じタイミングで開始される。
アウトローの世界を描いた本作。その作品に漲る「漢気」が神奈川県警察を動かした（？）のか、今回まさかのコラボレーションが実現。コラボポスターには、ロケットランチャーを背負い睨むロケマサの姿が。横には「いろんなやつが電話してくる？サギじゃ！撲滅じゃ！」というコピーが添えられ、インパクト抜群の一度見たら忘れられないデザインに仕上がった。このコラボポスターは、12月1日より神奈川県内の約1000ヵ所にて掲出される予定。
さらに、第1、2話から場面写真も到着。留置場内での生活だからといって時間を持て余すような過ごし方は一切しないロケマサの、驚愕の「逆立ち腕立て」シーン、そして“あの映画ヒーロー”さながらに赤いバンダナを頭に巻き、爆発を背に、腹をすかせた肉食動物が獲物を見つけたかのような恐ろしい笑みを見せる姿、さらには砕けた雰囲気の中、華月組の村松（眞島秀和）とともに酒を酌み交わし豪快に笑う姿が収められている。
ただただ本能のままに撃つ、鍛える、飲む、笑う、ロケマサの姿はまさに人間くさく、ひたすら真っ直ぐに生きる「漢が惚れる男」なのだ。そして世の男たちからの支持は数字にも表れており、前シーズンの配信動画（YouTube1話）の視聴者の約93％が男性という結果も明らかになっている。
DMM TVオリジナルドラマ『ドンケツ season2』（全6話）は、DMM TVにて、11月28日0時より1〜2話、12月5日より3話、12日より4話、19日より5話、26日より6話を独占配信。
