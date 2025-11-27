　11月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは215銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は81銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは15銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7831>　ウイルコＨＤ　　　102.6　+22.6（ +28.2%）
2位 <4446>　リンクユーＧ　　　 1378　 +261（ +23.4%）
3位 <6291>　エアーテック　　　 1575　 +297（ +23.2%）
4位 <4366>　ダイトーケミ　　　　330　　+58（ +21.3%）
5位 <5250>　プライムスト　　　 1545　 +224（ +17.0%）
6位 <4420>　イーソル　　　　　　557　　+80（ +16.8%）
7位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 55.6　 +6.6（ +13.5%）
8位 <4570>　免疫生物研　　　　 2950　 +331（ +12.6%）
9位 <2389>　デジタルＨＤ　　 2415.7 +248.7（ +11.5%）
10位 <6181>　タメニー　　　　　　129　　+13（ +11.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　　469　　-86（ -15.5%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　 -0.6（　-6.0%）
3位 <4418>　ＪＤＳＣ　　　　　 1260　　-66（　-5.0%）
4位 <146A>　コロンビア　　　　 3070　 -110（　-3.5%）
5位 <3358>　ＹＳフード　　　　　 84　　 -3（　-3.4%）
6位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　123　　 -4（　-3.1%）
7位 <9242>　メディア総研　　 1950.1　-62.9（　-3.1%）
8位 <6347>　プラコー　　　　　　301　　 -8（　-2.6%）
9位 <4597>　ソレイジア　　　　 31.2　 -0.8（　-2.5%）
10位 <155A>　情報戦略テク　　　 1453　　-34（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6103>　オークマ　　　　 3601.5　+71.5（　+2.0%）
2位 <4005>　住友化　　　　　　483.7　 +2.9（　+0.6%）
3位 <4043>　トクヤマ　　　　 4145.8　+24.8（　+0.6%）
4位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5913　　+30（　+0.5%）
5位 <4063>　信越化　　　　　　 4666　　+22（　+0.5%）
6位 <4004>　レゾナック　　　　 6350　　+28（　+0.4%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　20495　　+85（　+0.4%）
8位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1598　 +6.0（　+0.4%）
9位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1231　 +4.0（　+0.3%）
10位 <8801>　三井不　　　　　　 1860　 +5.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 5945.5　-43.5（　-0.7%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 2665　-17.5（　-0.7%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4555　　-28（　-0.6%）
4位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1923　-10.5（　-0.5%）
5位 <6702>　富士通　　　　　 4207.2　-20.8（　-0.5%）
6位 <4911>　資生堂　　　　　 2202.3　-10.7（　-0.5%）
7位 <1803>　清水建　　　　　 2674.3　-12.7（　-0.5%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　788.2　 -3.1（　-0.4%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2761　 -9.5（　-0.3%）
10位 <8267>　イオン　　　　　　 2870　 -7.5（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース