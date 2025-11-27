[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇111銘柄・下落81銘柄（東証終値比）
11月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは215銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は81銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは15銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7831> ウイルコＨＤ 102.6 +22.6（ +28.2%）
2位 <4446> リンクユーＧ 1378 +261（ +23.4%）
3位 <6291> エアーテック 1575 +297（ +23.2%）
4位 <4366> ダイトーケミ 330 +58（ +21.3%）
5位 <5250> プライムスト 1545 +224（ +17.0%）
6位 <4420> イーソル 557 +80（ +16.8%）
7位 <3823> ＷＨＤＣ 55.6 +6.6（ +13.5%）
8位 <4570> 免疫生物研 2950 +331（ +12.6%）
9位 <2389> デジタルＨＤ 2415.7 +248.7（ +11.5%）
10位 <6181> タメニー 129 +13（ +11.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4424> Ａｍａｚｉａ 469 -86（ -15.5%）
2位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
3位 <4418> ＪＤＳＣ 1260 -66（ -5.0%）
4位 <146A> コロンビア 3070 -110（ -3.5%）
5位 <3358> ＹＳフード 84 -3（ -3.4%）
6位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 123 -4（ -3.1%）
7位 <9242> メディア総研 1950.1 -62.9（ -3.1%）
8位 <6347> プラコー 301 -8（ -2.6%）
9位 <4597> ソレイジア 31.2 -0.8（ -2.5%）
10位 <155A> 情報戦略テク 1453 -34（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6103> オークマ 3601.5 +71.5（ +2.0%）
2位 <4005> 住友化 483.7 +2.9（ +0.6%）
3位 <4043> トクヤマ 4145.8 +24.8（ +0.6%）
4位 <2914> ＪＴ 5913 +30（ +0.5%）
5位 <4063> 信越化 4666 +22（ +0.5%）
6位 <4004> レゾナック 6350 +28（ +0.4%）
7位 <6857> アドテスト 20495 +85（ +0.4%）
8位 <8308> りそなＨＤ 1598 +6.0（ +0.4%）
9位 <8750> 第一生命ＨＤ 1231 +4.0（ +0.3%）
10位 <8801> 三井不 1860 +5.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6701> ＮＥＣ 5945.5 -43.5（ -0.7%）
2位 <4506> 住友ファーマ 2665 -17.5（ -0.7%）
3位 <6758> ソニーＧ 4555 -28（ -0.6%）
4位 <6752> パナＨＤ 1923 -10.5（ -0.5%）
5位 <6702> 富士通 4207.2 -20.8（ -0.5%）
6位 <4911> 資生堂 2202.3 -10.7（ -0.5%）
7位 <1803> 清水建 2674.3 -12.7（ -0.5%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 788.2 -3.1（ -0.4%）
9位 <7013> ＩＨＩ 2761 -9.5（ -0.3%）
10位 <8267> イオン 2870 -7.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
