将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が２７日、兵庫・姫路市を訪問。４戦４勝で５連覇を飾った第３８期竜王戦七番勝負の“幻の第５局”が２８、２９日に開催されるはずだった地で、国宝の姫路城を堪能した。

西の丸から天守を見上げた六冠。姫路訪問は人生２度目とのこと。「小さい頃に家族旅行で来たことがあったんですけど、２０年くらい前のことになりますので、実質ではほぼ初めてという形になるかと思います」。３歳頃だった当時の記憶はなく「新幹線から少し見えるタイミングで窓に近寄ってみたりとかはありました。こうして訪れて間近にお城を見ると、やっぱり美しくて、来られて良かったなと感じております」と「平成の大修理」（２０１５年完了）で美しい姿を取り戻した白鷺城に見とれていた。

さらに姫路市職員の案内で天守なども訪れた天下人。「美しさが際立っていると感じました。天守がもちろん素晴らしいと感じましたし、新幹線から見るときは逆に天守以外を見る余裕がないので、今回こうして訪れて、これだけ広くいろいろな見どころがあるんだなと言うことも感じました。お堀も何重にも巡らされているとお話しいただきました。こうして今も残っているのは本当にすごいことだと感じました」と堪能した様子だ。

また姫路城は、１７年の第２期電王戦で佐藤天彦九段が将棋ソフト「ＰＯＮＡＮＺＡ（ポナンザ）」に敗れた地でもある。「歴史のあるお城とＡＩの対戦という組み合わせ。当時も興味深く見ていました。今はＡＩの実力も飛躍的に進歩しまして、ＡＩの進化によって将棋の可能性が広がった面もあると思います。私自身も（ＡＩと）対局させていただく機会があれば、そういったところも生かして面白い将棋が指せればと思っています」と思いをはせていた。

夜には姫路市内で５連覇と永世竜王資格獲得の祝賀会が開催される。