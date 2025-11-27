Eggs ’n Thingsからオリジナルグッズやチケットが詰まった福袋「LUCKY BAG 2026」が登場！

「ハワイアントートバッグ」の中に「ブランケット」や「マグカップ」、人気のお料理3種がお得に楽しめる9,500円相当の「ミールチケット」がセットになった、Eggs ’n Thingsのこだわりが詰まった福袋です☆

Eggs ’n Things「LUCKY BAG 2026」

価格：8,580円（税込）

店頭販売期間：2026年1月1日（木）〜 なくなり次第終了

販売店舗：Eggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee国内全店舗

オンライン先行販売受付期間：2025年12月4日（木）12:00 〜 なくなり次第終了

※数に限りがあるため、規定数に到達次第、受付終了となります

販売URL：https://eggsnthings.shop-pro.jp/

Eggs ’n Thingsから、実用的なグッズやお得なチケットが盛り沢山な福袋『LUCKY BAG 2026』が登場。

今回のラッキーバッグは、アロハデザインの「ハワイアントートバッグ」の中にグッズやチケットが入っています。

グッズは、ふんわり生地の「ブランケット」や使い勝手の良い「マグカップ」の2種類。

さらにソフトドリンクが付いた、季節限定メニューを含む人気のお料理3種がお得にお楽しみいただける9,500円相当（最大・税込）の「ミールチケット」がセットになったEggs ’n Thingsのこだわりが詰まった福袋です☆

※ミールチケットの有効期間は2026年1月13日（火）〜6月30日（火）までとなります

※一度のお会計で複数枚利用可能です。テイクアウトは利用できません

オリジナルグッズやお得なチケットが詰まった福袋。

Eggs ’n Thingsにて2026年1月1日より販売される「LUCKY BAG 2026」の紹介でした☆

