お花モチーフにトキめくーーーッ♡【ZARA】大人が着映える「主役級トップス」

忙しい毎日、一枚でコーデがパッと華やかになるトップスがあれば、スタイリングがより楽しくなりそう。今回は、【ZARA（ザラ）】のお花モチーフトップスをご紹介します。着こなしの主役になりそうなうえ、上品で心ときめきそうなものばかり。乙女心をくすぐる可憐なディテールに加え、大人世代も手軽に取り入れられそうな高見えが狙えるトップスです。着るだけで全体が映えるようなアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみて。

秋カラーにお花が映える♡ アシンメトリーの華やかセーター

【ZARA】「フラワーストレクチャーニットセーター」\7,990（税込）

大ぶりのフラワーモチーフが目を引くセーターは、ぜひこの秋冬にチェックしておきたいアイテムです。アシンメトリーにあしらわれたディテールや、腰まわりのメッシュ編みがスタイル全体をモードに仕上げてくれそう。ジーンズなどのシンプルなパンツに合わせても洒落見えしそうなのがうれしいポイントです。落ち着いたバーガンディが幅広いアイテムに馴染みやすく、大人世代も手に取りやすそう。

デイリーに着こなす！ 大人かわいい上品トップス

【ZARA】「ボリュームフラワーTシャツ」\4,390（税込）

エレガントに振られがちなフラワーモチーフをデイリーに取り入れるならTシャツがおすすめ。クリーンな印象のホワイトカラーや、リラックス感のあるコットン混素材が軽やかで、気負わず着られそうです。同素材であしらわれたボリューミーなフラワーモチーフが華やかで、シンプルながらもカジュアルすぎない着こなしが叶いそう。

目を引くコントラストが魅力！ エレガントなスウェット

【ZARA】「コントラストカラーフラワー スウェットシャツ」\5,990（税込）

ペールピンクのスウェットシャツにお花があしらわれたフェミニンな一枚。フラワーモチーフの立体的なデザインや、光沢のあるブラックがお値段以上のクオリティを感じさせてくれそうです。リボン状の茎部分は動くたび揺れ、着る人に可憐さを与えてくれそう。スウェットのリラックス感はそのままに、女性らしい雰囲気をプラスしたい人におすすめのアイテムです。

クールに決まる！ ダークグレーのフラワーカーデ

【ZARA】「ウール混フラワーニットカーディガン」\7,990（税込）

「フラワーモチーフはかわいすぎるかも……」という人にチェックしてほしいのが、落ち着いたグレーがシックなこちら。同素材であしらわれている襟のお花は派手すぎず、適度に顔まわりを華やかに見せてくれそうです。ややタイトなシルエットに加え、お腹まわりのギャザーがモダンな佇まいを演出し、大人っぽく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu