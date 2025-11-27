Ž¢¹õ»ú¤Ê¤Î¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤°û¿©Å¹Ž£¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Ä¤ï¤º¤«¤ÊÇä¾å¸º¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ëŽ¢¹ËÅÏ¤ê·Ð±ÄŽ£¤ò¸«È´¤¯Ž¢Î¢·×»»¼°Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àé²ì½¨¿®¡Ø¡Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿Þ²ò¡Ï´ÉÍý²ñ·×¤Î´ðËÜ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤¢¤ë¥»¥ë¥Õ¼°¤¦¤É¤óÅ¹¤Î·Ð±Ä
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹Ù³°¤Î³¹Æ»±è¤¤¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¼°¤¦¤É¤óÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤¬¤¦¤É¤ó¤òÃíÊ¸¤·¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ó¤À¶ñºà¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
1¥«·î¤ÎÍø±×·×²è¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
µÒÃ±²Á¤¢¤¿¤ê¡§ºàÎÁÈñ140±ß¡¡¾ÃÌ×ÉÊÈñ35±ß
¿Í·ïÈñ¡§270Ëü±ß¡¿·î¡¡Å¹ÊÞÀßÈ÷ÈñÅù¡§180Ëü±ß¡¿·î¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë
¡ü·î´ÖºÇÂç²ÄÇ½À½Â¤¡¦ÈÎÇäÎÌ¤Ï15,000¿©¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üµÒÃ±²Á¤Ï500±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¤¡£
Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Íø±×¤¬½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê¬´ôÅÀ¤òÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÍø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤â¤·¤âÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤òµá¤á¤ë¸ø¼°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÌäÂê¤Ë¤¢¤ëµÒÃ±²Á¤È¤Ï¡¢µÒ1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¹â¤Î¤³¤È¤Ç¡¢
Å¹¤ÎÇä¾å¹â¡áµÒÃ±²Á¡ßµÒ¿ô¡Ê¿©¿ô¡Ë
¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢µÒÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤Þ¤¿¤ÏµÒ¿ô¡Ê¿©¿ô¡ËÁý¤òÁÀ¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÎÂ¥ºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µÒÃ±²ÁÅö¤¿¤ê¤ÎºàÎÁÈñ140±ß¤È¾ÃÌ×ÉÊÈñ¡ÊµÒ¤¬»È¤¦¾ßÌý¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡¢»æ¥³¥Ã¥×¡¢³ä¤êÈ¤¤Ê¤É¡Ë35±ß¤Ï¡¢ÊÑÆ°Èñ¤Ç¤¹¡£ÊÑÆ°Èñ¤È¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ËÈæÎã¤·¤ÆÁý²Ã¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ç¡¢1¿©Åö¤¿¤ê175±ß¤ÎÊÑÆ°Èñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢µÒÃ±²Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÑÆ°Èñ¤Î³ä¹ç¡ÊÊÑÆ°ÈñÈæÎ¨¡Ë¤Ï35¡ó¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒÃ±²Á500±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿©Åö¤¿¤ê325±ß¡Ê500±ß¡Ý140±ß¡Ý35±ß¡Ë¤ÎÁÆÍø±×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÆÍø±×¤¬¸Â³¦Íø±×¤Ç¡¢65¡ó¡Ê325±ß¡à500±ß¡Ë¤Ï¡¢¸Â³¦Íø±×Î¨¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£µÒ¿ô¤¬20¿Í¤Ê¤é¡¢6500±ß¡Ê325±ß¡ß20¿Í¡Ë¤Î¸Â³¦Íø±×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¸Â³¦Íø±×¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÈÈæÎã¤¹¤ëÁÆÍø±×¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÇÄêÈñ¤ò¥Ú¥¤¤Ç¤¤ë¤¦¤É¤ó¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤Îµá¤áÊý
Çä¾å¹â¤ÎÁý¸º¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤¬È¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤ò¸ÇÄêÈñ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í·ïÈñ¤äÅ¹ÊÞ»ÜÀßÈñ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ»ÜÀßÈñ¤È¤Ï¡¢²ÈÄÂ¡¢µ¡´ï¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡¢¸º²Á½þµÑÈñ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¸ÇÄêÈñ¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ËÇä¾å¹â¤ÎÁý¸º¤Î±Æ¶Á¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¡£Çä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤È¶¦¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸Â³¦Íø±×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¤á¤ëÅú¤¨¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡¸ÇÄêÈñ¡á¿Í·ïÈñ270Ëü±ß¡ÜÅ¹ÊÞÀßÈ÷ÈñÅù180Ëü±ß¡á450Ëü±ß
¢1¿©Åö¤¿¤êÊÑÆ°Èñ¡ÊÊÑÆ°ÈñÈæÎ¨35¡ó¡Ë¡á140¡Ü35¡á175±ß
£1¿©Åö¤¿¤ê¤Î¸Â³¦Íø±×¡á500±ß¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¡Ý175±ß¡á325±ß
¤¸Â³¦Íø±×Î¨¡á325±ß¡à500±ß¡á65¡ó
¤³¤³¤«¤é¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¹â¤ÈÈÎÇä¿ôÎÌ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡Û
¡450Ëü±ß¡à£325±ß¢â13847¿©
¡ÚÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â¡Û
13847¿©¡ß500±ß¡á692Ëü3500±ß
¸ÇÄêÈñ¤¬450Ëü±ß¡Ê¡¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿©Åö¤¿¤ê¤Î¸Â³¦Íø±×325±ß¡Ê£¡Ë¤Ç³ä¤ì¤Ð¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ëÈÎÇä¿ôÎÌ13,847¡ÊµÒ¿ô¡Ë¤¬µá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËµÒÃ±²Á500±ß¤ò³Ý¤±¤ì¤Ð¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â692Ëü3500±ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Íø±×ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈÎÇä¿ô¤òµá¤á¤ëÊýË¡
¤â¤¦1¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
18Ëü±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Íý²ò¤¹¤Ù¤¤Ï2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¸Â³¦Íø±×¡á¸ÇÄêÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤¬Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿»þ¤Ç¡¢¢¸Â³¦Íø±×¤¬¸ÇÄêÈñ¤ò¾å²ó¤ë¤È±Ä¶ÈÍø±×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸ÇÄêÈñ450Ëü±ß¡á¸Â³¦Íø±×¤Î»þ¤ÎÇä¾å¹â¤¬Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â¤Ç¡¢±Ä¶ÈÍø±×18Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤¿¸Â³¦Íø±×468Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ëÇä¾å¹â¤¬ÌÜÉ¸Çä¾å¹â¤Ç¤¹¡£
µÒ1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¸Â³¦Íø±×¤Ï325±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢468Ëü±ß¡à325±ß¡á14400¿©¤Ç¸Â³¦Íø±×¤ò²Ô¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÒÃ±²Á¤Ï500±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ä¶ÈÍø±×18Ëü±ß¤ò²Ô¤²¤ëÇä¾å¹â¤Ï¡¢500±ß¡ß14400¿©¡á720Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Íø±×·×²è¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£¸Â³¦Íø±×¤Ï¸ÇÄêÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦Âç»ö¤Ê¸¶»ñ
¼¡¤Ë¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤òÄ¶¤¨¤¿Çä¾å¹â¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Çä¾å¹â720Ëü±ß¡ÝÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â692Ëü3500±ß¡á27Ëü6500±ß
¤³¤ÎÇä¾å¹â¤ò·Ð±Ä°ÂÁ´³Û¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×18Ëü±ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Çä¾å¹â720Ëü±ß¤Ï¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â692Ëü3500±ß¤È·Ð±Ä°ÂÁ´³Û27Ëü6500±ß¤Î¹ç·×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ð±Ä°ÂÁ´³Û¤Î65¡ó¡Ê¸Â³¦Íø±×Î¨¡Ë¤¬±Ä¶ÈÍø±×18Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â¤Î65¡ó¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤ÈÆ±³Û¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸Â³¦Íø±×¤¬¸ÇÄêÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¸¶»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Íø±×¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤ÈÆ±³Û¤Î¸Â³¦Íø±×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡£Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¡á¸Â³¦Íø±×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢·Ð±Ä°ÂÁ´³Û¡ÊÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤òÄ¶¤¨¤¿Çä¾å¹â¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸Â³¦Íø±×¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä°ÂÁ´³Û¡ß¸Â³¦Íø±×Î¨¡á±Ä¶ÈÍø±×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¤È¢¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÌÜÉ¸Íø±×¤òÃ£À®¤Ç¤¤ëÇä¾å¹â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·Ð±Ä¾õÂÖ¡×¤ò¼¨¤¹·Ð±Ä°ÂÁ´Î¨
¤µ¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ËÀê¤á¤ë·Ð±Ä°ÂÁ´³Û¤Î³ä¹ç¤ò·Ð±Ä°ÂÁ´Î¨¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÇä¾å¹â¤Î³ä¹ç¤òÂ»±×Ê¬´ôÅÀÈæÎ¨¤È¸Æ¤Ó¡¢¹ç·×¤Ï100¡ó¤Ç¤¹¡£
ÀÖ»ú¡Ê±Ä¶ÈÍø±×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤Ï·Ð±Ä°ÂÁ´Î¨¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀÈæÎ¨¤Ï100¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä°ÂÁ´Î¨¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Õ¼°¤¦¤É¤óÅ¹¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä°ÂÁ´³Û27Ëü6500±ß¡àÇä¾å¹â720Ëü±ß¡á·Ð±Ä°ÂÁ´Î¨3.84¡ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇä¾å¹â¤¬3.84¡ó²¼¤¬¤ë¤ÈÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¼¤¬¤ë¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
3.84¡óÄøÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Î²¼Íî¤Ï²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÀÖ»úÅ¾Íî¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¥«·î25Æü±Ä¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î3.84¡ó¤ÏÌó1Æü¡¢1Ç¯¡Ê300Æü±Ä¶È¡Ë¤Ê¤é11Æü¤Ç¤¹¡£1Æü¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õÂÖ¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÇÄêÈñ¤Î²ó¼ý¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤«
ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨10¡ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×ÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÈÇä¾å¹â¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Â³¦Íø±×¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
µÒÃ±²ÁÅö¤¿¤ê¤Î¸Â³¦Íø±×¤Ï¡¢325±ß¡Ê500±ß¡Ý140±ß¡Ý35±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
²òÅú¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¤äÊýÄø¼°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¡¡§325±ß¤òÁ´³Û¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î²ó¼ý¤Ë»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ò¥ó¥È¢¡§325±ß¤Ï¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤ËÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄêÈñ¤Î²ó¼ý¤Ë»È¤¨¤ë¸Â³¦Íø±×¤Ï275±ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÌÜÉ¸±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬10¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÒÃ±²Á500±ß¤Î10¡ó¤Î50±ß¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¸ÇÄêÈñ450Ëü±ß¡à275±ß¢â16364¿©¤òÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£·×»»¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤À©ÌóÍ×°ø¤â¤¢¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¤ò»È¤ï¤º¤Ë½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤ò¸¡»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çä¾å¹â¤Ï¡¢818Ëü2000±ß¡Ê500±ß¡ß16364¿©¡Ë¤Ç¡¢¸Â³¦Íø±×¤Ï¡¢531Ëü8300±ß¡Ê818Ëü2000±ß¡ß¸Â³¦Íø±×Î¨65¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¸ÇÄêÈñ450Ëü±ß¤ò¹µ½ü¤¹¤ë¤È¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï81Ëü8300±ß¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤ÆÇä¾å¹â±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï10¡ó¡Ê81Ëü8300±ß¡à818Ëü2000±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥¿¥ê10¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢16363.6¢â16364¿©¤È¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂêÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ½é¤Ë¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢·î´Ö²ÄÇ½À½Â¤¡¦ÈÎÇäÎÌ¤Ï15000¿©¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á16364¿©¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Çä¾å¹â±Ä¶ÈÍø±×Î¨10¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢
¡µÒÃ±²Á¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ê¸Â³¦Íø±×Î¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡Ë
¢ÊÑÆ°ÈñÈæÎ¨¤ò²¼¤²¤ë
£¸ÇÄêÈñ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë
¤¤¤º¤ì¤«¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·×²è¤Ë¤Ï¡¢·×»»¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤À©ÌóÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À©ÌóÍ×°ø¤òÉ¬¤ºÇ§¼±¤·¤Æ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÄ¹´ü¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À©ÌóÍ×°ø¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
----------
Àé²ì ½¨¿®¡Ê¤»¤ó¤¬¡¦¤Ò¤Ç¤Î¤Ö¡Ë
·×¿ô´¶³Ð¡¦ÍÜÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ³«È¯¸¦µæ½ê¡¦ÂåÉ½¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»ÎÀìÌç¤Î¾ðÊó½èÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTKC¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë¤Ç¡¢ºâÌ³²ñ·×¡¢·Ð±Ä´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢±Ä¶È¡¢¹Êó¡¢¶µ°é¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£1997Ç¯¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ³«È¯¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢¶ñÂÎÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÏ¢ºÜ¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¾å¾ì´ë¶È¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ø¡Ì¿·ÈÇ¡Í·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¤Î´ðËÜ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ä¡Ø¤³¤Î1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë´ÉÍý²ñ·×¤Î´ðËÜ¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ÎÂ¾¡¢Â¿¿ô¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê·×¿ô´¶³Ð¡¦ÍÜÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ³«È¯¸¦µæ½ê¡¦ÂåÉ½¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î Àé²ì ½¨¿®¡Ë