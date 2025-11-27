俳優のマコーレー・カルキンが、『ホーム・アローン』続編のアイデアを提案していたようだ。１９９０年公開の第１弾と１９９２年の『ホーム・アローン２』で主人公のケビン役を演じ、一躍大スターとなったマコーレーは、その役を再び演じることを完全に避けているわけではないという。



【写真】なつかしい～！映画「ホーム・アローン」のマコーレー・カルキン

「Ａ Ｎｏｓｔａｌｇｉｃ Ｎｉｇｈｔ ｗｉｔｈ Ｍａｃａｕｌａｙ Ｃｕｌｋｉｎ」ツアーでマコーレーはこう話している。「こんなアイデアがあったんだよね」として「妻を亡くしているか離婚していて、子育てとかに色々苦労するんだ」「仕事が忙しくて、子供に十分に注意を払えていなくて、子供が不機嫌になり、家から閉め出されてしまう」「（息子から）家にいれてもらえなくて、僕に罠を仕掛けてくる」などと明かした。



泥棒コンビのハリーとマーヴとのバトルをケビンと息子に入れ替え、「家をある種のメタファー」として親子関係を描くものだったそうで、「息子に再び心を許してもらうっていうテーマだった」「それが一番まとまったアイデアだと思う。だから、完全に避けているわけではない」と続けた。



『ホーム・アローン３』（１９９７年）、ドラマ『ホーム・アローン４』ではキャストを一新、監督も変わっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）