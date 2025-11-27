【くら寿司】クリスマスメニューが登場/チキン、いちごのショートケーキパフェ、ブッシュドノエルなど【クリスマス】

回転寿司チェーン「くら寿司」は11月28日から期間限定でクリスマス向けメニューを発売する。チキン、いちごのショートケーキパフェ、ブッシュドノエル(フランスの伝統的なケーキ)などがラインアップされる。

クリスマス料理の定番として欠かせないチキンには、毎年人気の「くらチキ」が登場。ジューシーかつ新鮮な鶏モモ肉を使用し、カラッと揚がった衣のサクサクとした食感と、スパイスが絶妙に絡み合うフライドチキンとなっている。

また、フランスの伝統的なケーキ「ブッシュドノエル」は、くら寿司流にアレンジして登場。こんにゃく粉を使用したクレープ生地で作られ、濃厚なチョコレートともちっと柔らかな食感が特徴のクリスマス限定スイーツとなっている。「ブッシュドノエル」は12月12日から発売。

〈販売商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆いちごのショートケーキパフェ

価格:530円

販売期間:11月28日(金)〜12月25日(木)

※持ち帰り不可、「グローバル旗艦店原宿」では販売なし

トッピング:

カスタードワッフルチップ/プチシュークリーム/ピスタチオダイス/ストロベリーアイス/いちご/ホイップ/カットスポンジ/マスカルポーネムース/ストロベリーダイスソース

いちごのショートケーキパフェ

◆くらチキ

価格:310円

販売期間:11月28日(金)〜12月25日(木)

くらチキ

◆ブッシュドノエル

価格:380円

販売期間:12月12日(金)〜12月25日(木)

ブッシュドノエル

◆ベリーのクランブルケーキ

価格:360円

販売期間:11月28日(金)〜1月8日(木)

※持ち帰り不可

生地にはアールグレイを使用し、ベリーの甘酸っぱさとクランブルの香ばしさを合わせた。ベリーソースには、いちご･ブルーベリー･ラズベリー･クランベリーを使用し、ヨーグルトソースを添えた仕立て。

ベリーのクランブルケーキ

◆たっぷりクリームエクレア

価格:170円

販売期間:11月28日(金)〜1月8日(木)

※持ち帰り不可

チョコでコーティングしたシュー皮にカスタード風クリームをたっぷり詰め、ホワイトラム(ラム酒)を少量使用したムースのような口どけが特徴。

たっぷりクリームエクレア