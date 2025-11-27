47歳・浜口京子「過去1番か2番くらいの短さ」のニューヘアを披露 「むっちゃ可愛い」「ぱっつん前髪」と話題
レスリングの元世界女王でタレントの浜口京子（47）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。「美容室に行って、私の過去1番か2番くらいの短さの前髪にしていただきました！」と報告し、新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】「過去1番か2番くらいの短さ」のニューヘアを披露した浜口京子
浜口は白いトレーナーに赤いチェック柄のマフラーを合わせたカジュアルコーデ姿を投稿。柔らかく“ぱっつん”に整えられた前髪が印象的で、リラックスした笑顔を見せている。投稿では「抹茶ラテも飲みました」とつづり、ハートのラテアートが浮かぶ抹茶ラテの写真も添えた。
コメント欄には、「むっちゃ可愛い」「ぱっつん前髪可愛い」「似合ってます」「京子ちゃんにピッタリ」「オシャレですね」「今日の京子さんもかわいい」「トレーナーも素敵」といったコメントが相次ぎ、浜口の明るい雰囲気を称える反応が広がっている。
