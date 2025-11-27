『魔法少女リリカルなのはA‘s 新装版』『魔法少女リリカルなのはStrikerS THE COMICS 1・2 新装版』（ともにGakken）が11月28日に発売される。

【写真】『魔法少女リリカルなのは』本編を補完するサイドストーリー

2004年10月にTVシリーズ第1作が放送された『魔法少女リリカルなのは』シリーズ。『魔法少女リリカルなのはA’s』（2005年）、『魔法少女リリカルなのはStrikerS』（2007年）が放送され、人気の高さからオフィシャルコミックスも発売された。

アニメ・劇場版・ゲーム・漫画とさまざまな形で展開され「なのは完売」というフレーズも話題になった本シリーズ。2024年にシリーズ20周年を迎え、完全新作TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』が2026年に放送されることも決定している。

このたび長谷川光司が作画を担当した“元祖なのはコミックス”である『魔法少女リリカルなのはA‘s』と『魔法少女リリカルなのはStrikerS THE COMICS 1・2 』の新装版3冊の同時発売が決定。

本書にはアニメ本編を補完するサイドストーリーを多数収録しているほか、新装版では描きおろしカバーイラスト・新規エピソードも掲載。アニメイトやゲーマーズ、メロンブックスやとらのあなでは購入特典も用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）