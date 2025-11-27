「全て避けられたこと」角田裕毅、黙ってられず　レッドブルの“失態”に突き付ける憤り「どうしてあんなことが起きたんだ」

自陣営に足を引っ張られる形で結果を残せずにいる角田(C)Getty Images

さすがに黙ってはいられなかった。

現地時間11月26日、英メディア『Autosport』をはじめとする複数メディアで角田裕毅は「なぜこんなことをしたのか知りたいんだ」と自陣営への不満を漏らした。

【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン

いまだ明確な答えが出されていない去就問題にも揺れる25歳が、苛立ちを露わにするのも無理はない。ここ数戦に渡ってレッドブル陣営は角田に対する“失態”を繰り返しているからだ。

最終的に12番手に終わった現地時間11月22日のラスベガスGPでは、予選でスタッフがタイヤの空気圧調整を誤るという不可解なトラブルが発生。これで大きく後退した角田はタイヤグリップの不調に悩まされた。

陣営のミスはこれだけではない。10月26日のメキシコGP決勝では、タイヤ交換で通常より約12秒も余計な時間を要して11位と低迷。完走したマシンの内で最下位の17位に終わった11月6日のサンパウロGPでも、10秒のタイムペナルティ中に迎えたピットストップ中にクルーが作業を開始。不要なタイムペナルティ（10秒）を加算される予期せぬ事態に巻き込まれていた。

不可抗力な事態が相次いで起きている。それだけにフラストレーションは募る一方なのである。『Autosport』で角田は強い口調で持論を口にしている。