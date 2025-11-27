◇スノーボードW杯ビッグエア第1戦（2025年11月27日 中国・張家口）

来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンのビッグエア（BA）開幕戦は予選が行われ、男子の日本勢は4人が29日に行われる決勝進出を決めた。

1組では木村葵来（ムラサキスポーツ）が90・50点を出して2位通過。23〜24年シーズンのW杯種目別覇者は1回目に失敗後、後のない2回目にバックサイド1980を決め、見事決勝進出を決めた。3位には89・50点で今年の世界選手権覇者の木俣椋真（ヤマゼン）、4位には87・50点で昨季のW杯種目別覇者の長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が続いた。

2組では初の五輪出場を目指す宮村結斗（ムラサキスポーツ）が89・75点で2位に入り、決勝進出を決めた。一方で1月の冬季Xゲームを制した荻原大翔（TOKIOインカラミ）は1組16位で、22年北京五輪4位の国武大晃（ブックオフ）は2組10位で、いずれも予選落ちとなった。

ビッグエア・スロープスタイル（SS）の五輪代表は、昨季（24〜25年シーズン）と今季のW杯や世界選手権での獲得ポイントを元に選考され、12月11〜13日のW杯第3戦後に男女各2人が内定する。1カ国あたりの出場枠は、男女ともに最大4人。現在の日本は世界屈指のスノーボード大国となっており、最後まで熾烈な代表争いが繰り広げられることになる。