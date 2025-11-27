ÁÆÉÊ¡¡²áµî¤ËÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¡È¤µ¤ó¡ÉÉÕ¤±¤á¤°¤ê¡¢¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ¤È°Õ¸«¿¿¤ÃÆó¤Ä¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×µÈÅÄ·É¡Ê52¡Ë¤È°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤Ë¶¯¤¯¸À¤¦¤¿¤ê¡¢¤¢¤Î·ÝÇ½¿Í¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£ºÇ¶á¿¤Ó¤Æ¤ë¡£Ã¯¤â¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¹Ô¤¯´¶¤¸¤È¤«¡Ä¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤·ÝÇ½¿Í¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡¢·ë¹½¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Í¤ó¤±¤É¡£ÆâÍÆÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¼¡¢¥Ò¥«¥¥ó¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¤¿¸å¤Ç¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¡È¤µ¤ó¡É¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¥Ò¥«¥¥ó¤Ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëµÈÅÄ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡ª¡È¥Ò¥«¥¥ó¡É¤Í¡×¤ÈºÆ¤ÓÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÈÅÄ¤Ï¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡£²¶¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤¬Æ°²è¸ø³«¤¹¤ë5Ê¬Á°¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È²óÁÛ¡£5¡¢4¡¢3¡Ä¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Þ¤Ç¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¡¢´î¤ó¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡ª¤È´¶¼Õ¡¢´¶Æ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£²¿¤Ç¤Ç¤Ê¤óÁÆÉÊ¡ª¤½¤ì¤Ï¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¡ª¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤ÎÆ°²è¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÇ¯Îð¤¬9¡Á10ºÐ¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤â¤ó¤Ê°é¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆÇÀå¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤ÈµÈÅÄ¤Ï¥Ò¥«¥¥ó¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤ò²áµî¤ËÈãÈ½¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬M-1Ï¢ÇÆ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ò¥«¥¥ó¤¬²È¤Ë¾·¤¤¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤¿¡£ÌÌ¼±¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áí³Û1500Ëü±ßÊ¬¤Î»þ·×¤òÂ£¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤Ë°ìÈ¯¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡É¤È¡£M-1¤ÏÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾Þ¶â1000Ëü±ß¡£¤½¤ì¤ò·¯¤¬Ä¶¤¨¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥¹¥´¤¤¤±¤É¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡¢²¼ÉÊ¤Á¤ã¤¦¤«¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¿ô¥«·î¸å¡¢¡Ö¥Ò¥«¥¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¡È¥ª¥Þ¥¨¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÙ¹ë¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¤Î100Ëü±ß¤È²¶¤é½îÌ±¤Î1000±ß¡¢²¶¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¶â¤Î²ÁÃÍ½Å¤¤¤ï¡£¸þ¤³¤¦¸«¤º¤Ë¶â»È¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤¬¥«¥Á¥ó¤È¤¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¿¡£¡È¤¤¤ä¡¢°¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥ª¥Þ¥¨¤é¤Ê¤ó¤«¤è¤ê²¶¤Î¶â¤Î²ÁÃÍ¤Î¤Û¤¦¤¬½Å¤¤¡É¤È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤¬¡ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ë1500Ëü±ß¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¤±¡£¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤ó¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤ä¤ó¡É¤È¡£¥Ò¥«¥¥ó¡¢¥¥â¤¤¤Í¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢2²óÌÜ¤ÎÈãÈ½¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏÁÆÉÊ¤Î¼çÄ¥¤âÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÂç¾æÉ×¤ä¤«¤é¡×¤ÈÂ©»Ò¤¬Ç®¿´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÍÊ¸î¡£ÁÆÉÊ¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤â¸À¤¦¤Æ¤â¶¦±é¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤È¸ìµ¤¤ò¼å¤á¤Æ¤¤¤¿¡£