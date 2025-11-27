EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹がプロデュースを手掛けるオリジナルキャラククター“うぱごろう”が、サンリオのキャラクター“ハンギョドン”とコラボレーション。東京と大阪にて、ポップアップストアを開催する。

（関連：【画像あり】FANTASTICS 佐藤大樹、プロデュースを手掛けるキャラククター“うぱごろう”×“ハンギョドン”とのコラボアイテム）

うぱごろうは、飼っているウーパールーパーをモデルに佐藤が生み出したオリジナルキャラクター。これまでもグッズやコラボレーション企画を展開しており、うぱごろうを主人公にした絵本『おいでよ うぱごろう』が2026年1月21日に発売となることも先日発表されたばかりだ。

以前からハンギョドン好きを公言していた佐藤の念願となる今回のコラボレーションに、佐藤は「僕がプロデュースするキャラクター“うぱごろう”と、サンリオの“ハンギョドン”がコラボレーションすることになりました。またひとつ、“夢”が叶いました！」と喜びのコメントを寄せた。

今回のコラボレーションでは、クリアポーチやヘアゴム、ぬいぐるみキーホルダーをはじめとする、全14アイテム合計26種類が展開される。ポップアップストアは、12月26日～2026年1月6日にSHIBUYA109 渋谷店 B1F DISP!!!にて、2026年2月18日～3月1日にSHIBUYA 109 阿倍野店 DISP!!!にて、期間限定で開催。さらに、税込1万円以上の購入でスペシャルステッカーが先着順で配布される。

なお、ポップアップストアは終日フリー入場となり、混雑状況に応じて整理券配布を行う場合があるという。詳細はホームページにて確認可能だ。

＜佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS） コメント＞

僕がプロデュースするキャラクター“うぱごろう”と、サンリオの“ハンギョドン”がコラボレーションすることになりました。またひとつ、“夢”が叶いました！

きっかけは、とあるキャス配信での言い間違いでしたが、その日からハンギョドンが大好きになり、ファンのみんなも、うぱごろうとハンギョドンのグッズをセットでつけてライブやイベントに来てくれるようになり、一緒に応援してくれるようになりました。

なので、今回のコラボはファンの皆さんが叶えてくれた夢です。細部までこだわり抜いて制作した全26種類のコラボグッズが完成しました。東京と大阪で開催するPOP UP STOREにて、ぜひゲットしてください！

（文＝リアルサウンド編集部）