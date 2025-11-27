守備のベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内のホテルで行われ、記者投票で選ばれたセ、パ18選手にグラブ型のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。

楽天・村林一輝内野手（28）は、三塁手部門でプロ10年目にして初受賞。「めちゃめちゃうれしいし自信にしたい。与えられたところで自分のベストを尽くそうと試合に臨んだ。三塁にアジャストすることだけを考えた」と話した。

グラブ型の金色のトロフィーには、自身の顔も印刷されている。壇上で贈呈された村林は「テレビで見たやつだ」と思ったといい、どこに飾るか問われると「みんなに自慢したい」と笑顔で話した。

本職は遊撃だが、今季はドラフト1位・宗山が守り、自身は三塁の位置でゴールデン・グラブ賞に輝いた。

それでも、他のポジションで同賞を受賞したいか問われると「もちろん、それはある」と村林。「与えられたところで結果を出すのが大事」と強調しつつ「ショートでも獲れたらいいなと思う」と話した。

「（遊撃は）プロに入ってからずっとやってきているポジション。そこに対してこだわりがないかと言われると、そうではない」と強い愛着を口にした。