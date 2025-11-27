深刻化する野生動物による農業被害を防ごうと、山形市の畑では９月からオオカミに似た動物撃退装置を使った実証実験が行われています。実験スタートからまもなく３か月。導入後の効果について現場で話を聞きました。

モンスターウルフ「オラオラオラ！オラオラオラ！」

こちらがオオカミに似た野生動物撃退装置「モンスターウルフ」。

北海道の企業が開発した装置で、半径およそ１５メートル以内に動物が近づくとセンサーが感知し、動物の鳴き声や人の声などを出して威嚇します。

■「オラオラオラ！」その音量は？

音の数は５０種類以上。救急車のサイレンよりも大きい最大９０デシベルの大音量で動物たちが慣れないよう、ランダムに音が流れる仕組みです。

このモンスターウルフ。毎年食害が確認されている山形市高瀬の畑で９月上旬から実証実験が行われています。

■効果てきめん！

畑でキャベツなどを育てる 桜井正子さん「モンスターウルフを設置してから食害はない」

桜井さんが育てるこちらのキャベツ畑では毎年、イノシシやクマ、サルなど野生動物による食害が相次いでいて、ネットや金網を張ったり、ラジオを流したりするなど対策を行ってきました。

それでも今年は特に食害がひどかったそうですが。

畑でキャベツなどを育てる 桜井正子さん「（モンスターウルフの前方には）来ないです。それは本当に（効果）てきめん。あと、来なくなったのはサル。音で来なくなったのかなと思う」

モンスターウルフを導入してからはサルはもちろん、クマの食害も確認されていないそうです。

■センサーがない背中側の土地では...

一定の効果が確認されている一方、センサーがついていないためモンスターウルフが反応しない後ろ側の土地では、イノシシの足あとなどが時折見つかっているといいます。

畑でキャベツなどを育てる 桜井正子さん「ウルフの後ろ側にセンサーがついていないということで、（感知する範囲が）距離的に短いのでそれがもう少し広ければいいかなと思います」

モンスターウルフの実証実験は来月上旬まで行われる予定で、実験を行っている山形市は、効果を分析し、今後導入するかどうかを判断するとしています。