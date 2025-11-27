プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に行われ、2025年度のパ・リーグ最優秀選手賞を受賞したのはソフトバンク・モイネロ投手。入団9年目にして初受賞となったモイネロ投手は今季24試合に先発登板し、12勝3敗、防御率1.46をマーク。チームのパ・リーグ連覇と5年ぶりの日本一に貢献しました。

24年度は同じくソフトバンクの近藤健介選手が受賞。129試合に出場し、436打数137安打、19本塁打で打率.314をマークし、チームのリーグ優勝に貢献しました。自身初となる首位打者のタイトルに加え、最高出塁率、ベストナインにも輝いています。

21年度、22年度、23年度と3年連続でMVPに輝いたのはオリックス・山本由伸投手(現ドジャース)。21年は自身15連勝を記録するなど、この年は6月度から4連続で月間MVPを受賞。26試合に登板し、4つの完封を含む18勝5敗で防御率1.39を記録。22年にも26試合に登板、15勝5敗で防御率1.68をマークし、ノーヒットノーランを達成。23年にも23試合に登板し、16勝6敗で防御率1.21の成績でプロ野球記録を塗り替える3年連続となる投手4冠、さらに沢村賞も受賞しました。

9年前の2016年度のMVPは日本ハム・大谷翔平選手(現ドジャース)。投手としては21試合に登板し、1つの完封を含む10勝4敗で防御率1.86をマーク。打者としても104試合に出場し、323打数104安打、22本塁打を放ち打率.322をマーク。2度目となる「2桁勝利＆2桁本塁打」に加え、チームの日本一に貢献しました。

▽直近10年のパ・リーグ最優秀選手賞

2025年度 ソフトバンク・モイネロ(初受賞)2024年度 ソフトバンク・近藤健介(初受賞)2023年度 オリックス・山本由伸(3年連続3度目)2022年度 オリックス・山本由伸(2年連続2度目)2021年度 オリックス・山本由伸(初受賞)2020年度 ソフトバンク・柳田悠岐(5年ぶり2度目)2019年度 西武・森友哉(初受賞)2018年度 西武・山川穂高(初受賞)2017年度 ソフトバンク・サファテ(初受賞)2016年度 日本ハム・大谷翔平(初受賞)