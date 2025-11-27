香港の高層マンションで26日発生した大規模な火災で、これまでに55人の死亡が確認されました。今も消火活動が続く現場から最新の情報を伝えてもらいます。

現在も火が収まる気配はありません。つい10分ほど前にもパンパンという爆発音と共に、新たな炎が噴き出しました。そして、先ほどよりも炎が大きくなっているように感じます。いまも黒煙が立ち上っています。

複数の消防車が並んでいまして消火活動、そして放水が現在も続けられています。

ただ、高層マンションのため、なかなか上層階まで水が届かないようで、懸命な消火活動で少しずつ収まってきてはいるものの、まだ鎮火には時間がかかりそうな印象です。

この火事で香港の消防当局はこれまでに少なくとも55人が死亡、72人がケガをしてこのうち15人は重いケガだと発表しています。また、200人以上と連絡がとれなくなっているということです。

香港にある日本総領事館は、これまでに日本人が巻き込まれたという情報は確認されていないとしていますが、行方不明者も多いことから、日本人の被害についての情報提供を呼びかけています。

この火事を受け、中国の習近平国家主席は犠牲者に哀悼の意を示すと共に、消火や救助に全力を挙げるよう指示していて、現場には香港から近い深圳の消防も駆けつけているということです。

消防は消火活動を続けるとともに、建物内の捜索範囲を広げています。