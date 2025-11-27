【完全な確信犯】ピアノを弾くママに「圧」をかける！愛が重すぎるネコが編み出した「かまってニャン妨害」の必殺技とは？【ママリ】
『かまってニャン！』策士すぎる…ピアノ邪魔する確信犯ネコに1.6万いいね
ご紹介するのは、あんこともなか🐾充電ねこ(@cat_anko3)さんが飼っている猫ちゃんの、あまりにも可愛すぎる姿に注目が集まった投稿です。
そんな“猫あるある”を見事に表現した、あんこともなか🐾充電ねこさんの投稿がこちらです。
©cat_anko3
これは、かいぬしがいつもピアノを弾く時間に、譜面台のウラに隠れ、ピアノを弾こうとしたら手と顔とシッポを出して集中力を保てなくしてくるねこ
譜面台の裏からちょこんと顔と手、そしてしっぽまで出して、可愛らしい姿を存分にアピールする猫ちゃん。まるで飼い主さんの気を引くための完璧な作戦のようで、その賢さと可愛さに思わず笑みがこぼれますね。
この投稿には「あんこ先生の圧」「きっと、ママさんが大好き過ぎて構って欲しいんでしょうね」といったリプライがついていました。猫のかわいさに改めて魅了される投稿でした。
あんこともなか🐾充電ねこさんは、猫ちゃんのさまざまなかわいい姿をブロマイドとして販売しています。全国のローソンやミニストップのプリントサービスで印刷できるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
可愛すぎて叱れない！ワンコのおとぼけな表情に7万いいね
ご紹介するのはぽんた(@p_190224)さんが投稿したある写真。ワンちゃんは賢いイメージがあります。だけど実は、無邪気でいたずら好きな一面があることも。こっそり飼い主に内緒で、おもちゃじゃないもので遊ぶことがあるかもしれません。
投稿者のぽんたさん。愛犬が、またリモコンで遊んでいたようです。使いたいときに見当たらなくて、困っているようです。リモコンはどこにあるのでしょう。
©p_190224
犬がどこかに持って行ったリモコン探しても見当たらなくて、「どこに置いてきた？」って聞いたら犬も「どこに置いたっけな…」みたいな顔してて腹立つwwかわいいwww
まさか「どこだっけ？」となるなんて、かわいくて笑ってしまいますね。賢いイメージのワンちゃんですが、無邪気にいたずらをしてしまうのも魅力の一つです。
かわいくて、叱りたくても叱れなくなってしまうかもしれません。
この投稿に「犬って憎めない」「これは隠したな」などのリプライが寄せられました。叱ろうと思っても、こんな表情をされたら、かわいさが勝つに決まってますね。
本当に、ワンちゃんは憎めないお茶目さんですよね。とてもほほ笑ましい投稿です。
ポケットにスッポリ、かわいすぎる愛犬に3万いいね
ご紹介するのはcomatema(@jMJyueA0pTUSuFI)さんが投稿したある写真です。ペットと触れ合うひとときは、飼い主さんにとって幸せな時間ですよね。それはペットも同じで、飼い主さんといるときが、何よりもうれしくて安らぐのだと思います。それを象徴するようなcomatemaさんが投稿した、愛犬のかわいい写真をごらんください。
©jMJyueA0pTUSuFI
©jMJyueA0pTUSuFI
ポケットinぽむぽむ🐾
飼い主さんのぬくもりを感じながら、安心してぐっすり眠っている姿がかわいいですね。まるでぬいぐるみのように愛らしいです。世界一居心地のいい場所で、どんな楽しい夢を見ているのでしょうか。
この投稿には「幸せそうな寝顔」「気持ち良さそう」「パパさんに身を委ねうっとりしていますね」などのリプライが寄せられていました。飼い主さんもワンちゃんも、お互いに癒やされているのが伝わってきて、心がほっこりとなる写真の紹介でした。
記事作成: yue12sakura
（配信元: ママリ）