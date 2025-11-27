STARTO社が運営、独自プラットフォーム「mimi-ni（ミミニ）」きょうから開始 第一弾はTravis Japan、「音声＋音楽」の無料番組【スケジュール詳細】
STARTO ENTERTAINMENTは27日、音楽が聴ける無料ポッドキャストサービス「mimi-ni」をスタートすると発表した。
【写真】第一弾は…華やかな衣装に身を包んだTravis Japan
「本日11月27日から新たに音楽が聴けるポッドキャストサービス『mimi-ni（ミミニ）』を開始します」と報告。第一弾は、Travis Japanのポッドキャスト番組を配信し、順次、コンテンツを拡充していく。
「mimi-ni」は、同社が企画・運営。専属契約タレントの「音声＋音楽」を組み合わせた番組を無料で楽しめる独自プラットフォーム。視聴にはアプリのダウンロードが不要で、「Spotify」「Apple」「LINE」「Google」の4種のソーシャルログインのみで利用できる。
Travis Japanの「mimi-ni（ミミニ）」オリジナル番組ポッドキャストは、12月3日午後6時に初回配信となる。配信時にタイトルが発表される。メンバーのトークとともに、“音楽が聴けるポッドキャスト”として楽しめる番組となる。
初回配信に先駆けて11月27日午後6時から12月2日午後6時までの期間、メンバーのリレー形式によるショートエピソードを毎日先行配信する。番組開始前から、メンバーの声が楽しめる特別企画となる。
なお、初回配信終了後の12月3日午後8時には、3rdアルバム『's travelers』のリリースを記念した同プラットフォーム限定スペシャル特番の配信も決定。同アルバム収録曲をオンエアしながら、制作背景や楽曲にまつわるエピソードトークを届ける。
【Travis Japan mimi-ni配信スケジュール】
★11月27日（木）18:00
#0_1. 1分間の意気込み（全員）
#0_2. 松倉海斗「食」
★11月28日（金）18:00
#0_3. 松田元太「横文字禁止」
#0_4. 吉澤閑也「全部横文字風」
★11月29日（土）18:00
#0_5. 川島如恵留「アクロバット』
#0_6. 七五三掛龍也「私の可愛いところ」
★11月30日（日）18:00
#0_7. 中村海人「好きな食べ物」
#0_8. 宮近海斗「君が決めて」
★12月01日（月）18:00
#0_9. 1分間の「しゃべれますよ」アピールの振り返り（全員）
★12月02日（火）18:00
#0_10. 1分間の意気込みリレー（全員）
★12月03日（水）18:00
#1 初回配信！
★12月03日（水）20:00
#SP アルバムリリース特番
【写真】第一弾は…華やかな衣装に身を包んだTravis Japan
「本日11月27日から新たに音楽が聴けるポッドキャストサービス『mimi-ni（ミミニ）』を開始します」と報告。第一弾は、Travis Japanのポッドキャスト番組を配信し、順次、コンテンツを拡充していく。
「mimi-ni」は、同社が企画・運営。専属契約タレントの「音声＋音楽」を組み合わせた番組を無料で楽しめる独自プラットフォーム。視聴にはアプリのダウンロードが不要で、「Spotify」「Apple」「LINE」「Google」の4種のソーシャルログインのみで利用できる。
初回配信に先駆けて11月27日午後6時から12月2日午後6時までの期間、メンバーのリレー形式によるショートエピソードを毎日先行配信する。番組開始前から、メンバーの声が楽しめる特別企画となる。
なお、初回配信終了後の12月3日午後8時には、3rdアルバム『's travelers』のリリースを記念した同プラットフォーム限定スペシャル特番の配信も決定。同アルバム収録曲をオンエアしながら、制作背景や楽曲にまつわるエピソードトークを届ける。
【Travis Japan mimi-ni配信スケジュール】
★11月27日（木）18:00
#0_1. 1分間の意気込み（全員）
#0_2. 松倉海斗「食」
★11月28日（金）18:00
#0_3. 松田元太「横文字禁止」
#0_4. 吉澤閑也「全部横文字風」
★11月29日（土）18:00
#0_5. 川島如恵留「アクロバット』
#0_6. 七五三掛龍也「私の可愛いところ」
★11月30日（日）18:00
#0_7. 中村海人「好きな食べ物」
#0_8. 宮近海斗「君が決めて」
★12月01日（月）18:00
#0_9. 1分間の「しゃべれますよ」アピールの振り返り（全員）
★12月02日（火）18:00
#0_10. 1分間の意気込みリレー（全員）
★12月03日（水）18:00
#1 初回配信！
★12月03日（水）20:00
#SP アルバムリリース特番