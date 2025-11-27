NEONMAX、フィギュア「学園アイドルマスター 花海佑芽」を2026年2月に発売延期製造に遅延が発生しているため
【花海佑芽】 12月 → 2026年2月 発売予定 価格：16,300円
NEONMAXは、フィギュア「花海佑芽」を2026年2月に発売延期することを発表した。
本製品は、ゲーム「学園アイドルマスター」に登場する「花海佑芽」の学生服姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の発売延期を発表しており、延期の理由については「製造に遅延が発生しているため」と発表。
本延期について同社は「商品の発売を楽しみにお待ちしていただいている皆さまに多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」とコメントしている。
【お詫びとお知らせ】- NEONMAXJAPAN (@neonmaxjapan) November 27, 2025
『学園アイドルマスター 花海佑芽』の製造に遅延が発生しているため、発売月を2025年12月から2026年2月に変更させていただくことになりました。
商品の発売を楽しみにお待ちしていただいている皆さまに多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。 pic.twitter.com/fQ2IhfcxVn
THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.