謝ったのに無視！？仲良しママ友だったのに…子どものトラブル後の良い距離感がわからない【ママリ】

あんなに仲良かったのに…！子どものトラブルでママ友から嫌われた？

ママ友関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、ママ友にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、ママ友に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

ママ友とトラブルについて



支援センターで仲良くなったママ友2人いて、私含めて3人で仲良くしていて、週3では会うほどほんとに仲良く何でも話せる関係でした。

最近私の子供がママ友の子ども（なぜか毎回同じ子）を押したり噛んだりします。



子どもにもママ友にも謝りました。



私も今まで通りの視野ではダメだなと思って視野広げないとと思い気をつけているつもりでした。

ただやはりママ友と遊ぶのもみんなで会話しながらとなると難しく隙をついてまだ押しちゃいました。

そのときにも誠心誠意で謝りましたが無視されて私の手からおもちゃをバッと取り上げられました。

qa.mamari.jp

仲良しのママ友と一緒に子どもを遊ばせていたところ、Mさんの子がママ友の子を押してしまったり、噛んでしまったりしたようです。



Mさんはそのたびにしっかり謝っているようで、そうしたことが起こらないように子どもに気を掛けていました。



しかし、ずっと見ていられるわけでもなく、Mさんの子は再度ママ友の子を押してしまいました。Mさんは謝りますが、その時はママ友も怒っていたのか、Mさんの謝罪を無視したということです。

もちろん私が子供をしっかり見れてなかったので完全に私が悪いのですが

あんなに仲良くしてたのにとてもショックでした。



次の日もママ会するかも？というお話をしてたのに私はそのママ友から誘われませんでした。



そこからは普通にお話はしてますがこちらもモヤモヤしてしまっています。



みなさんだったら距離置きますか？

このような体験された方いらっしゃいますか？

qa.mamari.jp

小さい子は自分の気持ちをうまく表現できないので、おもちゃの取り合いや嫌なことがあった時、手が出たり噛んだりすることがありますよね。



ただ、それは良いことではないので、保護者としては時間はかかってもしっかり教える必要があります。一方で、手が出たり噛んだり…ということは相手がいるので、そうしてしまった相手には保護者が心から謝る必要があります。



こうしたことが園で起こった場合は、先生が第3者として公正に話ができますが、親同士がいる場で起きた場合は相手の保護者とどう向き合うか難しいですよね。こちらとしては謝るしかありませんが、相手が許してくれるかは分かりません。



今回、Mさんも子どもが噛んだり押したりしたことについて、ママ友に謝りましたが、ママ友はどうもMさんを許しきれなかった様子です。仲良くしていた間柄だっただけに、Mさんのモヤモヤは大きいようですが、こうしたMさんの悩みにママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

距離を置くのも1つの方法、などいろいろな声が

子どもの行動がきっかけでママ友から嫌われたかも？と悩んでいるMさん。かつて仲の良かったママ友と距離を置くべきか悩んでいます。このMさんのお悩みにママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

うちも似たような経験あります。

うちも似たような経験あります。

うちはもっと大きくなってから、普通に物の取り合いの揉め事でお互い手が出るようなこともなかったのですが、ママ友自身がすごくうちの子に対して怒ってて、「子ども同士だし、物の取り合いくらいでそんな怒る？」とびっくり&モヤモヤしました。その後、付き合いは続きましたが、そのママと過ごすときは我が子が少しでもわがままを言ったり、トラブルを起こしたりしないようにめちゃくちゃ気を張ってイライラしながら過ごすようになり、私自身も辛かったので思いきって関係を断ちました。結果的にそれですごく良かったです。

qa.mamari.jp

Mさんと同じような経験を持つというユーザーからは、このまま付き合っていても気を遣い過ぎるだけだから距離を置いても良いのでは、という声が届きました。



小さい子同士は何かとトラブルが起きやすいものなので、それを気にしすぎて萎縮が度を過ぎてしまうなら、確かにそうした付き合いを無理して続ける必要はないかもしれませんね。

子供同士の相性が合わないなら、会わせない方が良いです。



できれば攻撃する子の親の方が遠慮して距離を置いてくれる方が周りは落ち着きます。



ママ友は子供あっての関係なので、子供優先で考えた方が良いですよ😌



その方が長い目でみて良い関係を続けられます。



正直に最近うちの子が攻撃的になっていて原因はわからないのだけど、成長して落ち着くまで様子を見るとか言って行かなくても良いと思います。



そんなので切れる関係からそれまでの間柄です

qa.mamari.jp

まず、子ども同士の気が合うかどうかは大事ですよね。ママ友はそもそも子どもを介した付き合いなので、子ども同士の気が合わないなら保護者は距離を置いていくのが良いのではないでしょうか。



もし子ども同士の仲が良くても、子どもの仲と保護者同士の仲の良さはまた別の話。こちらのユーザーのように子ども優先で考えつつ、これからの関係は自分がのびのびして過ごせるかを考えて決めれば良いかもしれませんね。



子どもがきっかけになってできた親同士の関係はとても微妙で危うい時もあります。程よい距離感をつかめるようになるといいですね。

ママ友から依存され苦痛…どうしたら割り切れる？

@pixta

ママ友から依存されていて、毎日自宅におしかけられたり(体調不良で欠席してる日も)、違うママ友と話したら内容が気になるのか聞かれたり、LINEも長いし、疲れてしまい、2学期からは深く関わらず、挨拶はして距離を置くようにしていたら、その態度が気に入らなかったのか避けられるようになりました。



でも子どもたちの園生活に影響はなかったので、安心し、ママ友と関わりが減ったので少し楽になっていた矢先に、やたらと降園時など追いかけられたり、自宅の前をウロウロされ始め、今日ママ友からLINEが来ました。





「色々勘違いや誤解があったり勘ぐってしまいごめんなさいと。

でも、私の態度がよそよそしい、おかしい、変。

今の私の態度が普通の状態なら、自分も割り切ります。

でも、色々ごめんなさい。

私に時間を合わせます。」という意味不明なLINEでした。



ママ友はいつも主語がなく、何を言っているのかわからないんです。

要は私と話したいみたいなのですが、私はあまり関わりたくありません。

お互い自転車での送迎なので、そこで捕まると話さないといけないので朝は時間をずらしたり、降園後は足早に帰宅しています。



元々、ママ友と性格は似ており、考えていることは大体理解できます。

インドア派で、心配症、ネガティブな所、誘いに断れない所など…

共通点が多いのですが、私以上にネガティブで、ママ友は自分で誘いが断れず、いつも巻き込まれていました。

何故か私が仲介させられ、その後日、あの時こうだった！

やっぱり行きたくなかった。断ればよかった。

私家族が行かなければ、私も行かなかったのに!!とか。



最初はお伺いたてたり、あわせていましたが、私のせいにされる事が増え、本当に嫌になってしまい…



正直、LINEの返事をする時間があるなら、寝たいし、

縁を切りたいです。

でも、同じクラスだし、あと半年だから我慢しないと。

子どもの為にも頑張ろと思うのですが、

顔見るだけで、嫌悪感…

合わせてきた私もいけないし、助けてもらったこともあります。

感謝すべきことも沢山ありました。

だけど、今の私には余裕もなく挨拶の関係で精一杯です。

今日のLINEで、ママ友の事を考えることが多くイライラして、子どもたちに八つ当たりしそうになりました…



何と返事をすればいいんですかね…

どうすれば割り切れるんでしょうか😭

qa.mamari.jp

ママ友から依存されていることに疲れを感じ、距離を取ることにした投稿者さん。すると、次第にそのママ友から避けられるようになったとのこと。



子どもたちに影響が及ぶことも無く、少し楽になったと感じていたところ、今度はそのママ友から追いかけられたり、待ち伏せされたりするようになったようです。それから理解不能なラインが届き、そのことでモヤモヤが止まらない様子。



元々は同じような性格同士で考えていることもよく分かったものの、ママ友の方がネガティブで、何かと投稿者さんが責められることが増えていき、合わせることにも疲れてしまったようです。



本当ならば縁を切りたいとも思っている様子。しかし、子どもたちが同じクラスであるためトラブルにならないように我慢しているとのこと。来たラインにどのように返信すべきなのか、どうしたら割り切れるのか、悩んでいるようです。



ひとまずスタンプ送信！直接話す！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、ひとまず「スタンプ」を送信するとの声をご紹介します。

病気かなと思いました😂

私はどう思われても構わないこでスタンプ一個返します。

私はどう思われても構わないこでスタンプ一個返します。

既読スルーとか下手に社交辞令で返して証拠は残したくないのと、極論それで最悪の展開が想定できるような病的さを感じました、、、

qa.mamari.jp

私も似た経験ありますー😂😂😂



私はそれでスタンプで返したら完全無視してくれるようになりました。



参観日とか顔を合わさないように配慮とか。。ちょとしんどいですが～😆 出典：

qa.mamari.jp

返信せずに無視したり、うわべだけの気持ちで返信するよりも、当たり障りのないスタンプをとりあえず返信しておくとの声が届きました。



そのママ友には病的なものを感じるとのこと。ママ友自身もそう感じることもあるようです。もしかすると、ママ友も苦しんでいるのかもしれませんが…投稿者さんがこれ以上巻き込まれないためにも、一定の距離が必要なのかもしれませんね。



実際に同じような経験がある方も、スタンプを送信して関係が途切れたとのこと。顔を合わせるタイミングでの配慮が必要となり、それはそれで大変かもしれませんが、今の1番の悩みが無くなると思うと少し楽になりますよね。

次に、思い切って今の気持ちを伝えるために返信するとにお声をご紹介します。

そこまでされると怖いですね🥶

私ならその人ともう一切関わらなくてもいいや！嫌われてもいいや！くらいの気持ちで

思ってたことラインしちゃいます😭💦

qa.mamari.jp

一切関わらなくても良いくらいの気持ちで、思っていたことをラインで返信するとの声が届きました。



相手のママ友も返信を待っていることでしょう。そこで思っていることを全部伝えられたら投稿者さんのモヤモヤも少しは晴れるのかもしれませんね。しかし、投稿者さんは子どもたちが同級生ということもあり、子どものことを考えると断ち切るようなことを伝えることは難しかったようです。ママ友付き合い、難しいですね。

続いて、正直に直接話すとの声をご紹介します。

避けていてもしつこく話しかけたり、なにかしら接触されそうですし、こどもづたいに連絡とろうとしてくるとか、もっとめんどくさいことになるのは嫌なので、正直に、直接話すと思います。



ちょっと今私に余裕ないから、あまり話しかけてもらってもうまく対応できないかもしれない、ごめんって。



ママ友づきあい、ほんと難しそうで今から怖いです😭

qa.mamari.jp

自分がずっと避け続けていても、どうにかして接触しようとする今の状況が続くことが考えられ、子どもを巻き込んで今よりももっと面倒なことになってしまう可能性もあるので、直接会って話をするとの声が寄せらえました。



ラインなど文面では伝わりづらいことも、直接話すことで伝わることもありますよね。言葉を選びが難しいかもしれませんが、投稿者さんの負担にならないように簡潔に話すことができたら良いですね。

自分の気持ちも大切に

子どもという大切な存在があるからこそ、悩みも深いママ友付き合い。



関係を断ち切りたいと思っても、子ども同士に繋がりがあると躊躇してしまう気持ちに共感する方も多いはず。それでも、子どもに八つ当たりしそうになってしまうほど疲弊している投稿者さんは、今のママでは状況が悪くなる一方のようにも感じられます。



ママ友自身、精神的に病んでいる部分があるかもしれません。それはとても本人もつらいことだと思いますが、その状況にこれ以上投稿者さんが踏み込まれないようにするためにも、一番は直接話すことで踏ん切りを付けること。しかし、そう簡単に話ができるようにも思えないので、刺激しないように返信し、距離を置き続けることが最善とも考えられます。それでも、自分の気持ちを大切にして欲しいものです。

近所のママ友と距離を置きたい…

@ママリ

距離を置きたいママ友のLINE返信、しんどすぎてもう面倒になってきました😵‍💫

やたらベタベタこちらを都合良く扱ってくる近所のママ友と距離を置こうとしてるんですが、たまに「三連休どうすごしますか？😆」「夏休みいかがお過ごしですか？✨」みたいなメッセージや、お子さんの写真のみ送信されてきたりします😰（今も未読スルー中です）

時間おいてリアクションやスタンプだけで返事してますけど、これ絶対遊びに誘われる・誘うタイミングうかがってますよね…😱

こっちは妊娠中でつわり真っ最中で、毎日しんどくて夏休みも娘と満足に遊んであげれなくてゲーゲーしてるので、LINEの返事を考えるのも、時間おいて返信するのもしんどくてストレスで…

幼稚園の先生にはもう妊娠のことは伝えたんですが（夏休みの預かり保育も利用するので）、まだ妊娠初期なのでママ友たちには、夏休み明け以降聞かれたら伝えるくらいにしたいなと思ってます💧

関わりたくないのでそのママ友にもあんまり自分の状況伝えたくないです💦

でももう「実は妊娠して吐きづわりでダウンしてまーす！」って伝えた方が、上っ面だけでもそっとしてくれる可能性が高いでしょうか…😭

それとも今までもこうやって誤魔化してたんですけと、「子供みながら仕事してて大変ですー💦」って引き続き忙しいアピールした方が良いでしょうか😥

あんまり近所（通り曲がって何軒か先）なのでおうちプールしてるときに通りがかられても嫌だな～と心配してます。

出典：

qa.mamari.jp

距離を置きたいと思っているママ友からのLINEがつらいという投稿者さん。妊娠し、つわりで体調が悪いうえにママ友のことでストレスを感じていると言うのはかわいそうですよね。



家が近いということで直接家に来られたりしたら厄介ですし、できるならば妊娠のことは隠しつつ距離を置けたらそれが一番良さそう。とはいえ、今後も関わりは続くのでしょうからなるべく相手を傷つけることなく距離を置きたいものですよね。

ママ友への対応にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

距離置きたいなら、もうそのLINEは開かず、1ヶ月したら削除しましょ。

qa.mamari.jp

連絡を返してないことにもストレスを感じたり、会ってしまうことで気まずいですよね🥲



私なら「仕事しながら子どもみて、夏バテまで加わって毎日必死です💦しばらく連絡返せないことが続くかもしれないしれないです…すみません🙇‍♀️💦」とだけ返して、あとは既読無視します😂個人的に未読バッジが残り続けるのでストレスなので😂

qa.mamari.jp

私なら話しちゃいます。

他の人にはまだ話してないんだけど、実は今妊娠してて

悪阻がきついんだ…

と。10ヶ月間は心置きなく

と。10ヶ月間は心置きなく

断れるし未読スルーも出来るし、誘いを断ってプールやってても悪阻が治った隙を狙って頑張ってプール付き合ってた～って言えますし😂

qa.mamari.jp

妊娠のことを伝える、伝えないは投稿者さんの気持ち次第ではあるものの、既読スルーに申し訳なさや気まずさを感じてしまうのであれば、しばらく返信できないとあらかじめ伝えておくというのは一つですよね。距離を置きたいのであれば本音を伝える必要はないのではないでしょうか。



近所のママ友ということで今後も子ども同士の付き合いは続いていくのかもしれませんが、自分が苦しくない距離感で付き合いたいですよね。

