インフルエンサーの藤田シオンさんが27日までにXを更新し、近況を報告した。藤田さんが「【悲報】 」と題して報告した"体重詐称"に関する一連の出来事がネット上で話題となっている。



【写真】「76キロある」と書いたら「90kg以上あるはず」と炎上した自撮り

藤田さんは、「ぽっちゃりインフルエンサー 藤田シオンさん（32） 某SNSにて自撮り写真を投稿したところ 『どう見ても90kg以上ある』『体重サバ読むな』 200件以上のアンチコメントが殺到し大炎上…」とつづり、「こう見えて76キロあります #満腹で77」と添えて自撮りショットをアップした投稿が、炎上したとして説明。「この事態を受け、藤田シオンさんは謝罪文を投稿する騒動に発展」と続けた。



藤田さんは、投稿が炎上したという報告に加え、その後の対応についても自ら説明。「『今回の事態を深刻に受け止め 今後は白米を大盛りに留め、 コンビニの甘味コーナーは遠巻きに眺める対策を実施いたします。』 と述べ陳謝した」とつづった。



この「陳謝」投稿を受け、SNSでは「センスが最高」「可愛いし返しが好きすぎる」「本人がまとめてるんかい！」などシオンさんの遊び心ある投稿に反応するファンの姿も見られた。また、「幸せそうで何よりだ笑」「一緒に美味しいもの食べたくなる笑顔」「お写真の笑顔すごい好きです」「アンチに負けないで（笑）」などのコメントも寄せられていた。