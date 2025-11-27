¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤¬²¾·ÀÌó¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¡¡Ï¯´õÄ¶¤¨ÌÜÉ¸¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿·òÂç¹âºê¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬27Æü¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î27Æü¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤éµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¡¢¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬ºòµ¨¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö17¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤òÄ¶¤¨¤ë»×¤¤¤â¹þ¤á¡¢U18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÉÕ¤±¤¿¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï°ì¸Ä¾å¤Ë¤¤¤Ã¤Æ18ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö18¡×¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¿ô»ú¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï88¡Á96Ç¯¤Ë°ËÎÉÉô½¨µ±¡¢00¡Á09Ç¯À¶¿åÄ¾¹Ô¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ´¥É¥é¥¤¥Á¤ÎÂ¨18ÈÖ¤Ï¡¢¤½¤Î°ËÎÉÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²«¶âÈÖ¹æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼1±¦ÏÓ¤¬¡¢·è°Õ¤ò¶»¤Ë¥×¥í¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£