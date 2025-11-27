¹Åç¤Î½©»³¤Ï5ÀéËü±ß¸º¡¡ºäÁÒ¤Ï1²¯4ÀéËü±ß
¡¡¹Åç¤Î½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬27Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢5ÀéËü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯3ÀéËü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£±¦Â¼óÉé½ý¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤äÃæÂ¼¾©À®¤é¤ÎÊ³Æ®¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ì64»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯4·î¤Ë38ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Î³ÚÅ·²ÃÆþ¤Ë¡ÖÈà¤¬À®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¤Ï1ÀéËü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯4ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£4Ç¯Ï¢Â³2·å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï5ËÜ¡¢ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬8ÎÒ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë