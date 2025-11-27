部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川晶市長。退職願の提出を受け、市議会はきょう行われた本会議で市長の辞職について全会一致で同意しました。

前橋市 小川晶 市長

「本日付で市長を辞職させていただきたい。前橋の未来に不可欠な議論が控えている。そうした時期だからこそ、市長職を離れることで議事進行の支障とならないよう、自分の行動に対するけじめをつけることが最善だと判断いたしました」

午後1時から開かれた、前橋市議会の本会議。

議長

「賛成全員であります」

小川晶市長が辞職を表明し、全会一致で認められました。

小川市長をめぐっては、今年9月、部下で既婚者の男性職員とホテルで10回以上面会していたことが発覚。

前橋市 小川晶 市長

「当該職員には公私にわたる相談に乗ってもらっていました。男女の関係はありません」

男性職員との面会については認めたものの、男女関係については否定していました。これに対し、市議会では厳しい声があがりました。

公明党 中里武 市議

「市民の信頼を失えば、そこで市政は成り立たなくなってしまいます」

10会派のうち、7つの会派が市長に辞職を要求。応じない場合は議会に不信任決議案を提出する方針を示しました。

一方、小川市長は市民との対話集会などで続投する意向を表明していましたが。

小川晶 市長のXより

「一度市長職を離れ、自らの行動に対するけじめをつけることが最善だと判断しました」

おととい、市議会に退職願を提出。先ほどの本会議できょう付の辞職が認められました。

関係者によりますと、辞職にともなう市長選挙は来年1月12日を予定しているということです。小川市長の出馬はあるのでしょうか。

前橋市 小川晶 市長

「きょう一旦これでけじめをつけて、明日からは一人の市民として自分に何が出来るのかというのをしっかり考えていきたいと思っております。今後のことについては、支援者とか市民の皆さんとよく相談しながら考えたいと思います」

出馬については明言をさけたものの、すでに周囲に出馬の意向を示しているということです。