¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡ßÈ¬²¦»Ò¤¤Ì¤¿»õ²Ê±¡Ä¹¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡¢¼óÅÔ¹â¤Î´ÇÈÄ¹¹ð¡Ö¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëÆ±¶È¼ÔÁý¤¨¤¿¡£¸µÁÄ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¤¥â¥È¤Î£×£é£Æ£é¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬£²£·Æü¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ë¿·µ¬Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤Ì¤¿»õ²Ê¡×¤Î¤¤Ì¤¿ÂÙÏÂ±¡Ä¹¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ì¤¿ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ËÍ¤âÏÃ¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê»×Áê°¦¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤òÁö¤ë¤ÈÌÜ¤Ë¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤Ì¤¿»õ²Ê¡×´ÇÈÄ¡£¤¤Ì¤¿»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÇÈÄ¤Ï£±£´Ç¯Á°¤Ë£±Ëç¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌó£³£°£°Ëç¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤Ì¤¿»á¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÆ±¶È¼Ô¤¬ËÍ¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº¤ÏÇ´é¤Ç¸À¤¦¤È¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¸µÁÄ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¤¤Ì¤¿»á¤Ï¡Ö¸µÁÄ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤«¤é¶¯¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÀ¾Â¼»á¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¤¤Ì¤¿»á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢Æ°²è»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖÈ¬²¦»Ò¤Î¤¤Ì¤¿»õ²Ê¤Ë³§¤µ¤ó¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¤ä¤ë»þ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤¤Ì¤¿»á¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï½ÂÃ«¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼¤Ç¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÅ¹¤«¤é½Ð¤¿¤È¤¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¤Ì¤¿»á¤¬À¾Â¼»á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢£Ì£É£Î£Å¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹¹ð¤Ë²«¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥¯¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¤Ì¤¿»á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï£±£²·î£²£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¸á¸å£µ»þ¤«¤é£Î£Á£Ã£Ë£µ¤Ë¤Æ¡£À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£