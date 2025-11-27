フリーアナウンサーの山本モナさんが、自身のインスタグラムを更新。令和7年司法試験に合格し、友人たちが祝賀会を開いたことを報告しました。



【写真を見る】【 山本モナ 】 司法試験合格で 「友達のみんながお祝いをしてくれました」 祝賀会で笑顔





山本さんは11月13日に「この度、令和7年司法試験に合格しました」と合格の報告をインスタグラムで投稿。ロースクール受験から考えると5年の歳月をかけての合格だったことを明かしています。







その後、11月17日の投稿では、友人たちによる祝賀会の様子を紹介。投稿された写真には、「祝合格 おめでとうございます」と書かれた看板と金色の風船が飾られた祝賀会の様子が写っており、山本さんは花束とプレゼントを手に笑顔を見せています。







山本さんは、「試験の直前期は特に、小学生男子を遊びに連れていってくれたり、おうちで遊ばせてくれたり、同じお稽古で一緒に連れて帰るから大丈夫だよ！と言ってくれたり。何より、精神的に大変な時に話を聞いてくれたり、励ましてもらったり」と試験前には友人たちのサポートがあったことを明かしました。



また、「そんないつも支えてくれているお友達のみんながお祝いをしてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」と、試験勉強の間も子育てをサポートしてくれた友人たちへの感謝の気持ちを綴っています。







山本さんは友人たちへの感謝を「これから少しでも恩返しができるように、頑張らないと」と締めくくり、新たなスタートへの決意を表明しました。



