TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第8話が11月25日に放送されました。

第8話では、勝（菅原大吉）に愛想をつかした陽子（池津祥子）が家出。息子・勝男（竹内涼真）の家に居候することになります。その中で、陽子が昔を回想したあるシーンが反響を呼んでいます。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男が、「料理を作る」というきっかけを通じて成長するロマンスコメディです。

＊以下11月25日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

ある日、勝男のもとを、母・陽子が訪ねてきた。

勝との間で何かあって家出してきた様子の陽子を心配はしつつも、勝手にスーツをクリーニングに出したり、古くなった調理器具を勝手に新調したりと、陽子が良かれと思ってする家事に、勝男はいちいちイラついてしまう。

陽子が「勝男に彼女が出来たら家を出ていく」と宣言したため、勝男は椿（中条あやみ）を自宅に招き、彼女のふりをしてもらう。

勝男宅で椿と対面することになった陽子だが、その言動には古い価値観がにじんで……。



「一姫二太郎」にしろと言われ…

椿をキッチンに呼び寄せた陽子は「和食が一番体にいいけん。結婚したら作れるようにならんとね。煮物とか」「それで、勝男とはいつ結婚するの？早い方がいいんやない？高齢出産は大変やけん」と悪気なく口にしてしまいます。

しかし、最後には「ごめんね、おせっかいなこと言っちゃったよね」と反省。「私もまさかやっちゃうとは。姑にさんざん『孫はまだか』とか、『一姫二太郎にしろ』とか言われて、嫌やったんに」と回想します。

陽子が悲しそうに「私はあんな風にはなりたくなかったんに…」と姑の姿を思い浮かべるシーンに、視聴者は「お母さんも若いころ苦労してきたんだね」「胸をえぐられた」と同情。

また「代々受け継がれてきた負の連鎖がリアル」「自分の価値観を変えたくてもなかなか変わらない心の苦しさがわかる」という反応もありました。