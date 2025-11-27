¡ÖÆüËÜÍ¥¾¡¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¡×±¦É¨¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢ÌÜ»Ø¤¹ÉÚ°Â·òÍÎ¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Î¶á¶·Êó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÈÀÚË¾¡¡ÍèÇ¯6·î³«ËëWÇÕ¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡×
¡¡±¦É¨¼ê½Ñ¤ËÈ¼¤¤Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê27¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬26Æü¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢2023Ç¯¤Èº£Ç¯2·î¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì±¦É¨¤ò¼ê½Ñ¡£7·î¤ËÁÐÊý¤¬·ÀÌó²ò½ü¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖStep¡¡by¡¡step.¡Ê°ìÊâ¤º¤Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¼Ð¤á¸þ¤¤ä¸å¤í¸þ¤¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦É¨¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Æ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ì¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö·ò¹¯¤Ê»þ¤ÎÀ¨¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡£¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÍèÇ¯6·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤Çµ±¤¯¤¢¤Ê¤¿¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬WÇÕ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡ÖWÇÕ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡¡ÉÚ°ÂÁª¼ê¤òÆüËÜÃæ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È7¥ö·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£