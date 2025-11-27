今季51試合に登板したソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が27日、来季もフル回転することを誓った。来年の春季キャンプではS組に加わることになった右腕は「Sだからと言って、休むわけじゃない。やることは変わらない」と話す。

S組は今年の春季キャンプから創設。キャンプ中盤まで独自の調整を認められており、柳田悠岐や近藤健介、リバン・モイネロなど11選手が、場所や練習メニューを一任され調整を進めた。

藤井のS組加入は24日の優勝パレードの際に小久保裕紀監督が明言。他にも牧原大成と嶺井博希が新たに加わる。27日にみずほペイペイドームでトレーニングを終えた藤井は「やらなきゃいけないという思いは強い。自由にやらせてもらえる分、責任は生まれる」と早くも気を引き締めた。

S組の中には自主トレを行う地で調整を続け、2月中旬からチームに合流する選手もいる中、藤井は2月1日からチームと一緒に宮崎入りし、別メニューで調整する予定。「全体での動きが減るだけというか。自分の中で自主トレからの流れでやっていけたらいいかなと思う」と話した。

昨季はシーズン終盤に腰のけがで離脱。今季は昨オフにトレーナーから教えてもらったメニューを取り入れるなど工夫を凝らし、勝利の方程式として1年間完走した。「来年は30（歳）になる。続けていくものは続けながら、新しい良いものがあればどんどん取り入れてやっていきたい。そこ（50登板）は目指してというか、最低限やっていかなければいけないのかなと。その中で投球のクオリティーを上げていけなきゃいけない」。主軸としての責任と自覚を持ち、球春を迎える。（大橋昂平）