¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥°¥Ã¥º¤¬¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÇÈ¯Çä¡¡¡È¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡É¥â¥Áー¥Õ¤Î¶õµ¤¤Î´ï¤¬²Ä°¦¤¤
¡¡¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¥°¥Ã¥º¡ÖHappy Birthday¡ª¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2025Ç¯11·î29Æü¤ËÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥åー¥¸¥¢¥à1³¬¡Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢¤ªÆ»¶ñÈ¢¡Ä¡Ä¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¦12·î2Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à³Æ¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¡Ø¶õµ¤¤Î´ï¡Ù ¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡×¡£¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Î¾ÌÌ¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Ç2¼ïÎà¤ÎÊÁ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤ª¤â¤ÆÌÌ¤Ï¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Î»þ¶õ´Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢Á´ÌÌ¤Ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÊÇó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿SFÌ¤Íè´¶°î¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£¤¦¤éÌÌ¤Ï¡Ö¥àー¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬Êü¤Äµ±¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥Ñー¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¸å¤í»Ñ¤Î¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤ò¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢A4¥µ¥¤¥º¤È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡£¥í¥¦°ú¤¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê»æÀ½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇó¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸÷¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Á´ÌÌ¤Î¥¤¥¨¥íー¤Ë¡¢¤ª²Ö¤È¥ê¥Ü¥ó¤ÎÀÖ¿§¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥á¥â¡×¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ª¤Æ¤¬¤ß¡×¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÆ»¶ñÈ¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
