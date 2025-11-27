大林奈央が単独首位 元女王・森田理香子は「71」で浮上【JLPGAファーストQT B地区】
＜JLPGAファーストQT B地区 3日目◇27日◇裾野カンツリー倶楽部 (静岡県)◇6468ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第3ラウンドが終了した。26歳の大林奈央が「69」をマークし、トータル7アンダー・単独首位に浮上した。
【写真】森田理香子さんがドレスアップしました
トータル4アンダー・2位タイに宮澤美咲と山本景子。トータル3アンダー・4位タイには山路晶、古家翔香、酒井千絵、但馬友が続いた。来季ルーキーイヤーを迎える98期生では千田萌花がトータル2アンダー・8位タイの好位置。原江里菜はトータルイーブンパー・11位タイ、吉田弓美子はトータル5オーバー・32位タイにつけた。元賞金女王の森田理香子は「71」をマーク。トータル7オーバー・40位タイに浮上。堀奈津佳はトータル9オーバー・53位タイで最終日を迎える。ファーストQTは、28日まで全3会場で実施。こだまゴルフクラブ（埼玉県）で開催のA地区、ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）のC地区それぞれの上位者が、12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ（茨城県）で行われるファイナルステージへ進む。
