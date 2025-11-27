高木萌衣と東浩子が首位で最終日へ 馬場咲希は52位【JLPGAファーストQT A地区】
＜JLPGAファーストQT A地区 3日目◇27日◇こだまゴルフクラブ（埼玉県）◇6545ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第3ラウンドが終了し、28歳の高木萌衣、33歳の東浩子がトータル10アンダー・首位に並んだ。
【写真】馬場咲希さんの肩出しドレス
トータル9アンダー・3位に今年のプロテストを突破した藤本愛菜。8アンダー・4位タイに安田彩乃と酒井美紀、7アンダー・6位タイには横峯さくらと林菜乃子が続いた。来季ルーキーイヤーを迎える98期生では藤本のほか、倉林紅（-4：9位）、横山珠々奈（-1：19位）が好位置につけている。米女子ツアーが主戦場の馬場咲希は2バーディ・2ボギーの「72」で回り、トータル7オーバー・52位タイに浮上した。ファーストQTは、28日まで全3会場で実施。裾野カンツリー倶楽部（静岡県）で開催のB地区、ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）のC地区それぞれの上位者が、12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ（茨城県）で行われるファイナルステージへ進む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
