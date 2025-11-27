¡Ò¥é¥Ö¥Û¹Ô¤²á¤®¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¡Ä¡Ó¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼¿¦¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó½ÐÇÏ¤«¡×£±½µ´Ö¤Ç¥¬¥é¥êÊý¿ËÅ¾´¹¤Î¥¦¥é¤Ë¡È¾¡¤Æ¤ë¡ÉÈé»»ÍÑ¡Ö¹ÔÀ¯¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤¬Éô²¼¤Î´´Éô¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï11·î25Æü¤Ë»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤ËÂà¿¦´ê¤ò½Ð¤·¡¢27Æü¤ÎµÄ²ñ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¼¿¦¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¼Õ¤Ã¤Æ¤â¿Ô¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£·ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¼¿¦¤òµá¤á¤ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÆÍÁ³¿¿µÕ¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤«――¡£
¡Ò¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ²èÁü¡Ó¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥³¥½¥³¥½¤È½Ð¤Æ¤¤¿¾®Àî»ÔÄ¹
»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ½¸²ñ¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¼¤á¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö»ÔµÄ²ñÂ¦¤Ï11·î27Æü¤ÎÄêÎã»ÔµÄ²ñ³«²ñÆü¤Ë¾®Àî»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢10Æü°ÊÆâ¤Î»ÔÄ¹¤Î¼¿¦¤«¼º¿¦¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤Î¤É¤ì¤«¤Ë¿Ê¤à¸ø»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÉÔ¿®Ç¤µÄ·è¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¼¿¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢25Æü¤Ë¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¡¢ÊÄÄ£´ÖºÝ¤ÎÍ¼Êý£µ»þ¤ËÉÙÅÄ¸øÎ´¡¦»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤ËÂà¿¦´ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇµÄ²ñ¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ê¼¿¦¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢25ÆüÌë¤Ë¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¼¿¦¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¡£
¡Ò»ÔµÄ²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Çº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
Á°¶¶¤ÎÌ¤Íè¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊµÄÏÀ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙ»ÔÄ¹¿¦¤òÎ¥¤ì¡¢¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
»ä¤Î¹ÔÆ°¤¬»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ä¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¼Õ¤Ã¤Æ¤â¿Ô¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«¤é¤Î»ÑÀª¤òÀµ¤·¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ó
Ê¸¾Ï¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¼¿¦¸å¤Î½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¡È¤ß¤½¤®¡É¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼¿¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥Ý¥¹¥È¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌäÂê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¼¿¦¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¼«¿È¤¬Ä¾¶á¤Þ¤Çµñ¤ßÂ³¤±¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤Ï14Æü¤Î»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ½¸²ñ¤Ç¤â18Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¼¤á¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤¬ÉÔ¿®Ç¤¤òµÄ·è¤¹¤ë¤Ê¤éµÄ²ñ²ò»¶¤Ç¤Ê¤¯¼º¿¦¤òÁª¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¿®¤òÌä¤¦¡¢¤È¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«£±½µ´Ö¸å¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ÀµÚ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¿¦¤òÆÍÁ³¸À¤¤½Ð¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏ¸µµ¼Ô¡Ë
¡ÖÈà½÷¤Ê¤ê¤ËÁá´üÁªµó¤Ç¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
9·î24Æü¤Ë¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢Á°¶¶¤Ç¤Ï¡Ö»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤Ç¾®Àî»á¤Î¤³¤È¤ò¡È¥é¥Ö¥Û»ÔÄ¹¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Àî¾½¤ÎÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿É½¾´¾õ¤Ï¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¤À¤¬»ÔµÄ²ñ¤«¤é»ö¼Â¾å¼¿¦¤òµá¤á¤ë¡ÖÁá´ü¤Î·èÃÇ¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢»öÂÖËÖÈ¯¤«¤é£³½µ´Ö¤¿¤Ã¤¿10·î17Æü¤Ë¡ÈÂ³ÅêÀë¸À¡É¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î³Ë¿´¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ÖµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤â»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ç¤¤ä½ÐÄ¾¤·ÁªµóÅù¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ºÁªµó¤Î»þ¤Î¸øÌó¤ò1Æü¤Ç¤âÁá¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤Î¶¯¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤ÇÂà¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ç¤²¤¿¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ¿¦ÀÕ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¹ÔÀ¯¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â11·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡È¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¹ÔÀ¯¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡É¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤À¤¬¡¢¤ï¤º¤«£±½µ´Ö¤Ç¡È¼Õ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡É¡È°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡É¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¼«Ì±ÅÞ·Ï¤Î»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤ò¡ÖÈà½÷¤Ê¤ê¤ËÁá´üÁªµó¤Ç¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ß¤ë¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤¬Ç¤´üÅÓÃæ¤Ë¿¦¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤«¤é50Æü°ÊÆâ¤Ë½ÐÄ¾¤·Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÍèÇ¯1·î5Æü¹ð¼¨¡¢12Æü¤ËÅê³«É¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËºÇÄ¹10ÆüÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ã»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë
½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤è¤¯¤â°¤¯¤â¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï°µÅÝÅª¡×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤µ¤ó¤ÀÃ»´üÁªµó¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼ç·Ï¤Î¾®Àî»á¤ËÂÐ¤·¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂÐÎ©¸õÊäÍÊÎ©¤òµÞ¤°¤¬¡¢¤³¤³¤Ç·²ÇÏÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡Ö·²ÇÏ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸ÎÊ¡⽥ìâÉ×¸µ⾸Áê¤È¸ÎÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µ⾸Áê¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¥°¥ëー¥×¤Ë¤ï¤«¤ì¡¢¤ºー¤Ã¤ÈÊ¬Îö¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯2·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤â¡¢3´ü¤òÌ³¤á¤¿Ê¡ÅÄ·Ï¤Î»Ô⻑¤¬4´ü⽬¤òÁÀ¤Ã¤Æ½Ð⾺¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÃæÁ¾º¬·Ï¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¾®Àî»ÔÄ¹Â¦¤Ë¤Ä¤¯¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾®Àî»á¤ËÃæÁ¾º¬·Ï¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¼«Ì±¤Î¡Ê¸õÊä¡Ë°ìËÜ²½¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÏ¢¹ç·²ÇÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÏÀÄ´ºº ¤Ç£´³ä¤¬¾®Àî»ÔÄ¹¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤äÂ¦¶á¤é¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤Î±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÄ¾¤·Áª¤Ï¼º¿¦¤ò¼õ¤±¤¿Àµ·îÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È»×¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡È´ñ½±¡É¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼¿¦¤·¡¢Ç¯¤ÎÀ¥Áªµó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Ð¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉÔ¿®Ç¤¤ÇÁ°»ÔÄ¹¤¬¼º¿¦¤¹¤ì¤Ð½ÐÄ¾¤·ÁªÅöÁª¼Ô¤ÎÇ¤´ü¤Ï£´Ç¯¤Î¥Õ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¿¦¤ËÈ¼¤¦½ÐÄ¾¤·Áª¤Ç¤ÎÅöÁª¼Ô¤ÏÁ°Ç¤»ÔÄ¹¤Î»Ä¤êÇ¤´ü¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éËÜÅö¤Ê¤é¿·¤¿¤Ë£´Ç¯¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦½ÐÄ¾¤·Áª¤ÎÊý¤¬»ÔÌ±¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿·»ÔÄ¹¤Ë¤ÏÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤ÇÁá´üÁªµó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍø¤ÊÀï¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÉÔ¾Í»ö¼óÄ¹¡É¤È¤·¤Æ¾®Àî»ÔÄ¹¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤ËµÄ²ñ²ò»¶¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·»ÔµÄÁª¸å¤Î¼¡¤Î»ÔµÄ²ñ¤«¤é¤âÉÔ¿®Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼º¿¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â12·î14Æü¤Î½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë½Ð¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍðÎ©¤Ë¤è¤ê¤³¤Á¤é¤â¾ðÀª¤Ïº®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°¶¶»Ô¤È°ËÅì»Ô¡£ÀïÎ¬¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î£²¿Í¤Î¤ªÁû¤¬¤»»ÔÄ¹¤¬¤È¤â¤ËÉü³è¤òÁÀ¤¦12·î¤Ï¡¢Áªµó¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
