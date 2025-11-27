超人気俳優パク・ソジュン「不安だった」7年ぶりロマンスドラマに本音！ウォン・ジアンも感動の“神対応”大好きな日本食も告白
【写真を見る】足長っ…！世界的人気韓国俳優パク・ソジュン全身ショット
韓国を代表する俳優パク・ソジュンが、久しぶりにロマンス作品へカムバックすると話題の韓国ドラマ『明日はきっと』。
パク・ソジュンとウォン・ジアンがW主演を務める本作は、Prime Videoで2025年12月7日より配信が決定しました。
この配信を記念し、主演お二人へのインタビューとともに、ドラマの魅力をお届けします！
■運命的な再会は「不倫スキャンダル」から始まる大人のロマンス
『明日はきっと』は、二十歳で恋に落ち二度の別れを経た恋人同士が、30代になって不倫スキャンダルを追う記者とスキャンダルの渦中にいる妻として再会する大人のロマンス作品です。
Prime Videoで2025年12月7日（日）より独占配信！以降、毎週土曜・日曜日に1話ずつ配信の全12話です。
■二度の別れを経た2人が再会したら？パク・ソジュン＆ウォン・ジアンインタビュー
――ドラマ『明日はきっと』は、ギョンドとジウが二度の恋愛と別れを経て、運命的な再会を果たすところから始まるロマンスドラマです。本作への出演を通して、お二人は運命についての考え方に変化はありましたか？
パク・ソジュンさん：「運命」というのは、とても素敵な言葉であると同時に、すごく難しい言葉だとも思います。作品に携わるなかで何度も「運命はすでに決まっているのではなくて、私たちが無数の選択を繰り返して切り開いていくものではないか」と感じました。『明日はきっと』のギョンドとジウもまさにそうした人物です。恋をして離れ、再会して向き合う、その過程で結局は互いの運命になっていくような気がしました。そういうことからも、「運命」という言葉をよりリアルに映し出す作品だと思いますね。
ウォン・ジアンさん：私は、「運命」というのは一人の人間がどうすることもできないものだと思います。それでも、「運命」に対して本気で向き合えば影響を与えられることはできるのではないかとも思うんです。『明日はきっと』を通して感じたのは、ギョンドとジウが一途に心から会いたいと願い、求め続けていたということです。だからこそ、何度も再会を果たしたのではないかと。そうした視点で作品をご覧になっていただきたいですし、皆さんに共感して頂ける部分がきっとあると思います。
――パク・ソジュンさんは30代半ばになって、役作りにおいて恋愛などの表現方法にどのような変化を感じていらっしゃいますか？
パク・ソジュンさん：僕は変化というよりは、少しずつ進化を遂げているような気がします。これはある種の気づきかもしれないですが、以前は台本を読んでその中で感じたものをそのまま、できるだけ「生っぽく」表現しようとしました。それに対して、今はその「生っぽい」ものももちろん理解はしつつも、どの瞬間により力を入れるべきかが以前よりわかってきたように思います。そのおかげで、演技力に少し磨きがかかってきたかもしれないとも感じています。
劇中では切ないシーンもたくさんあります。そういう感情も以前より出しやすくなりました。それが、僕が『明日はきっと』を通して進化できた部分ではないかと思いますし、それによって表現の引き出しが増えてきた気がします。僕がこうして成長できたと思っている部分を、視聴者の皆さんがどのように評価してくださるのか、とても気になりますし、楽しみでもあります。
――ウォン・ジアンさんは、「ロマンスキング」「ロマンスの王様」と言われるパク・ソジュンさんと共演していかがでしたか？
ウォン・ジアンさん：ソジュンさんとは、最初お会いする前はかなり緊張しました。うまくやりたいというプレッシャーもありましたし。でも、いざお会いしてみると、とても優しくて気遣いのある方でした。現場で一緒に演技をする時も同じでした。おかげでリラックスして、ストーリーに集中して演じることができました。居心地の良い現場にしてくださったのがすごく大きくて、そういうところを是非見習いたいです。
――これまで演じた『D.P.―脱走兵追跡官― シーズン２』や『イカゲーム シーズン２』と、今作のジウの役柄は随分ギャップがあるので、ジアンさんが本作で開く新境地が楽しみです。ジウを演じる上で特にこだわったことや役作りで準備したことがあれば教えてください。
ウォン・ジアンさん：これまでは出番の少ない役柄を演じることが多かったのですが、今回は長い時間軸で描かれるキャラクターということで、より多様な姿をお見せできることにとても感謝しています。最初はジウのバックグラウンドや生い立ちが実際の自分とはギャップがあるので、理解を深めたり工夫する作業が必要でした。
まず、見た目の部分に関しては、スタイリストさんのチームとも密に相談を重ねて準備しました。
そして私にとって何より大事なのは、ギョンドとの関係を長い時間軸のなかでどう表現するかでした。それは20代から30代までの18年間を、しかもブランクもはさんで描かれるので、その空白を自分で補わないといけない部分もありました。ギョンドとの関係が本格的に始まる時は、どのような姿でどのような雰囲気で合わせていくべきか工夫を重ねました。
――では、ギョンドとジウを演じて、共感できた部分や新たな気づきはありましたか？
パク・ソジュンさん：僕が台本を読んだとき、自分の身に置き換えて二人の関係を考えてみると、様々な感情に触れたような気がしました。
「本当に懲り懲りだ」「それでも会えて嬉しい」「会いたかった」…
年齢を少し重ねての「会いたかった」という言葉には、実にたくさんの意味が込められていると思うんですよね。「本当に会いたかった」「君がこれまでどういう風に過ごしていたか気になっていた」「今の君の様子が気になる」など、いろんなニュアンスがあります。僕自身もそうした様々な感情に触れたことで、今の二人の物語、そしてこれから二人の人生がどうなるのかなということをずっと考えながら台本を読み進めたような気がします。
ウォン・ジアンさん：そうですね。共感できたのは、ギョンドに対するジウの態度や関係性でした。ジウはギョンドを頼りにしていますし、彼に癒されるシーンも多いのですが、他人に甘えたり心から信頼することは実は勇気がいることだと思います。私はむしろその勇気を出しすぎてしまうタイプなのですが（笑）。そういう意味で、自分とジウという役柄が重なる部分がありましたね。
そして、そういう共感できる部分がある一方で、演じるときはいつも新鮮さを感じていました。台本を読んでイメージしたギョンドと撮影現場で実際に向き合ったギョンドは、状況や空気感がリアルに目の前に広がることで、新たな発見や驚きがあって、その新鮮さがものすごく大きかったような気がします。
――パク・ソジュンさんは、久々に二十歳を演じられました。二十歳に戻った気分はいかがでしたか？
パク・ソジュンさん：僕はまず申し訳ない気持ちがありましたね。自分でも一番気にしていたのは、変に幼くみえないように演じることでした。わざとらしく見えてしまう恐れがあるので。できるだけ自然体で、自分が経験した二十歳の感覚に近づけるよう工夫しました。表現そのものは経験したことのある年頃ですので難しくなかったのですが、果たして二十歳に見えるかどうかは厳しいかもしれないなと結構不安でした（笑）。
――ウォン・ジアンさんはその二十歳のパク・ソジュンさんと共演してみていかがでしたでしょうか？
ウォン・ジアンさん：ソジュンさんが演じる二十歳のギョンドはブレない人だと思います。それでいて無邪気でピュアです。でも、それをソジュンさんは力まずに演じてしまうんですよね。劇中で二人が最初に出会ったのも、恋に落ちたのも二十歳でしたので、その関係性に集中して演じるだけで画面上でも十分にかわいらしく映っているはずだと思いますし、皆さんにもご自身の二十歳の頃を思い出して共感していただけるのではないでしょうか。私は楽しく撮影に臨むことができました。
■2人のおすすめ韓国料理＆大好きな日本の料理は？
――ドラマのなかで、ギョンドがひとり飲みをシーンが出てくるようですね。「韓国でおいしいものを食べたい！」という日本人にぜひおすすめの韓国料理と日本で食べたい料理を教えてください。
パク・ソジュンさん：たくさんあるな…（マイクを使わずつぶやいて真剣に考える）。
僕がよく食べに行く料理を勧めるべきか、それともこれは絶対外せないという料理を勧めるべきなのか、迷いますね。（ウォンさんに）何かありますか？
ウォン・ジアンさん：そうですね。種類がたくさんあるので、ソジュンさんの好きな食べ物をおすすめするのはいかがですか？
パク・ソジュンさん：僕は冷凍サムギョプサルが大好きです。手頃な料理ですし、たくさん食べられるのに飽きが来ないです。サムギョプサルにもいろんな種類があるのですが、僕は薄くスライスした冷凍サムギョプサルじゃないとダメですね。
日本では…あぁ、日本にも美味しいのがいっぱいあり過ぎて…（しばし考える）。
日本の料理ですと焼き鳥が大好物で、焼き鳥にハイボールをよくいただきますね。
ウォン・ジアンさん：料理の話が出ると、嬉しいものですね。韓国料理は種類が多いので、何をおすすめすればいいでしょうか。私はやっぱりキムチが大好きなんですね。ビビンバはご存じの方が多いと思いますが、ビビンバに細かく切ったキムチを入れて食べるのをおすすめしたいです。
そして、日本にはとても親しみを感じていますが、実はまだ何度も訪れたわけではありません。それでも、本当にハマったのがプリンなんです。元々スイーツをあまり食べないほうですが、日本でプリンを一度食べてからというものスイーツの世界に目覚めてしまいました（笑）。韓国のコンビニでもプリンを売ってほしいですね。プリンのおいしさにビックリして、日本に行くと食後に必ずいただくほどです。
――またぜひ日本で焼き鳥とプリンを召し上がってください！
■ドラマの注目ポイントをチェック！
■1. パク・ソジュン×ウォン・ジアンのW主演ロマンス作
なんといっても国民的スターであり恋愛ドラマには定評のあるパク・ソジュンのカムバック作！
『キム秘書はいったい、なぜ？』以来、7年ぶりとなるロマンス作品の演技はどんな新境地を見せてくれるのか期待が高まります。そして、W主演のもうひとりは『イカゲーム シーズン２』で世界的な注目を集め、2025年には『北極星』での好演が記憶に新しいウォン・ジアン。
切なくもリアルな二人のロマンスはどのような展開を見せてくれるのでしょうか？
さらに脇を固めるイ・エルやカン・ギドゥンなど、個性的な実力派俳優たちの演技にも注目！
■2. ユーモア満載の瑞々しい過去の恋愛エピソードに胸キュン！
物語は二人が出会った学生時代に遡る。突拍子もなく「私たち寝てみる？」と言ってみたり、はたまたギョンドの髪の毛を撫でまわしたり、小悪魔的でキュートな姿を見せるジウと、それにドギマギしながら翻弄されるギョンド。誰しも共感できる胸キュンエピソードを織り込みながら、時を経てもなおギョンドの心を揺さぶり続けるジウのとのロマンスに目が離せません！
■3. 人生の転機を丁寧に描く映像美
『明日はきっと』は、『39歳』や『ボーイフレンド』など数々のドラマや映画を手掛け、日常のリアルな感情を丁寧に描くことに定評があるユ・ヨンア氏が脚本を担当し、『キング・ザ・ランド』や『あなたに似た人』などの代表作があるイム・ヒョンウク監督がメガホンを取りました。出会いや別れといった時間と感情の変化をロマンチックに描く映像美にも期待が高まります。
■演じるのはこの二人！
■パク・ソジュン（イ・ギョンド役）
イ・ギョンド（パク・ソジュン）は東雲日報の芸能部に所属する記者。特に目立つこともなく平凡な日常を送っていたある日、元恋人のジウ（ウォン・ジアン）が現れたことで彼の人生が一変する…。
1988年12月16日生まれ。ソウル芸術大学演技科を卒業後、俳優として本格的に始動。2012年、『ドリームハイ２』でドラマデビュー後、『彼女はキレイだった』でブレイクを果たし韓国国内はもとより海外での人気が一気に高まった。その後も数々のドラマや映画、バラエティに活躍の場を広げ、主演代表作は『花郎（ファラン）』、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転！〜』、『キム秘書はいったい、なぜ？』、『梨泰院クラス』など多数。
■ウォン・ジアン（ソ・ジウ役）
ソ・ジウ（ウォン・ジアン）は大手ブランド、ジャリムアパレルの次女。結婚後も一見、何不自由なく華やかなセレブとしての生活を謳歌していたが、実は夫の不倫問題で頭を悩ませていた…。そんなある日、かつて恋人だったギョンドのスクープによって夫との離婚を決意して…。
1999年8月17日生まれ。韓国芸術総合学校演劇科、休学中。2021年、ドラマデビュー作『D.P. ―脱走兵追跡官― シーズン２』で知名度を上げ、『イカゲーム シーズン２』で大きな注目を集める。『北極星』での演技が高く評価され、今後の活躍が期待される俳優のひとり。
■パク・ソジュンさんおすすめの韓国料理
サムギョプサルのレシピ
■サムギョプサル
肉にも野菜にも合う甘みそだれで
【材料（2人分）】
豚バラ焼き肉用肉…250g
サンチュ…10枚
青じそ…10枚
みそ…大さじ2
砂糖…小さじ2
豆板醤…小さじ1/4
水…大さじ1/2
【作り方】
1 ボウルにみそ大さじ2、砂糖小さじ2、豆板醤小さじ1/4、水大さじ1/2を入れて混ぜる。
2 フライパンを強めの中火にかけ、豚バラ焼き肉用肉を並べる。片面約1分ずつ、焼き色がつくまで焼く。
3 器に盛り、１、サンチュ、青じそを添える。
■ウォン・ジアンさんさんおすすめの韓国料理
ビビンバのレシピ
■ビビンバ
おうちでビビンバ！ もやし&大根&なすの手作りナムルと目玉焼きで具だくさん♪
【材料（2〜3人分）】
＜カルビ炒め＞
・牛カルビ肉…100g
・しょうゆ…小さじ2
・おろしにんにく、ビーフコンソメ(またはチキンコンソメ)…各小さじ1/4〜1/2
・こしょう…少々
・白いりごま…小さじ1/2
目玉焼き…2個
＜ほうれん草ナムル＞
・ほうれん草…1わ
・しょうゆ…大さじ1/2強
・ごま油、白すりごま…各小さじ1
・塩、ビーフコンソメ(またはチキンコンソメ)…各適宜
＜もやしナムル＞
・豆もやし…180g
・塩、ビーフコンソメ(またはチキンコンソメ)…各適宜
・ごま油、白いりごま…各小さじ1
＜なすナムル＞
・なす…2個
しょうゆ…大さじ1/2〜1
ビーフコンソメ(またはチキンコンソメ)、おろしにんにく…各小さじ1/4〜1/2
糸とうがらし、白すりごま…各適宜
＜大根ナムル＞
・大根…10cm
・酢…小さじ2
・砂糖、白いりごま…各小さじ1
・細びき粉とうがらし…小さじ1/2強
・おろしにんにく…小さじ1/4〜1/2
刻みのり、コチュジャン…適宜
ご飯茶碗…2杯分
塩、ごま油
【下ごしらえ】
1 牛肉は細切りに、なすは縦半分に切って、斜め薄切りに、大根は薄い輪切りにして、細切りにする。
【作り方】
1 ナムルを作る。ほうれん草は熱湯でさっと塩ゆでし、水にとって水けを絞り、長さを4つに切って残りの材料であえる。もやしはかぶるくらいの熱湯に入れ、再沸騰してから5〜6分ゆでて、水にとって水けをきる。なすは、フライパンにごま油大さじ2を熱してさっと炒める。それぞれ残りの材料であえる。大根はボウルに入れて塩小さじ強をふって軽くもみ、しんなりしたら水けを絞り、残りの材料であえる。
2 フライパンにごま油大さじ1弱を熱して肉を炒め、色が変わってきたら残りの調味料を入れ、汁けがほぼなくなるまで炒める。
3 器にご飯を盛り、1、2、刻みのりを盛り合わせ、中央に目玉焼きをのせ、好みで白ごまをふる。コチュジャンを加え、よく混ぜて食べる。
韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら／英題：Surely Tomorrow）
Prime Videoにて12月7日（日）より独占配信 以降毎週土日に1話ずつ配信／全12話
恋に翻弄されるパク・ソジュンの新境地と大注目のウォン・ジアンW主演のロマンス作品、『明日はきっと』。皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。
【インタビュアー=みんしる／文=パダヨノ】
■みんしるプロフィール
韓流ナビゲーター。韓流イベントのMCやラジオパーソナリティーとしても活躍中。初めてハマった韓国ドラマはキム・レウォン主演の｢屋根部屋のネコ｣。Netflix、Prime Video、Disney＋、U-NEXT、Leminoを駆使し毎日のように韓国ドラマを追う日々。近況は「東方神起のファンクラブイベントの司会とっても楽しかったです！」とのこと。